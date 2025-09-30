A mai nap a tudÃ¡s, a felfedezÃ©s, a kÃ¶zÃ¶ssÃ©gÃ©pÃ­tÃ©s Ã¼nnepe, az egyetem pedig olyan ihletet adÃ³ kÃ¶zeg, amelyben az ismeretszerzÃ©s mellett az egyÃ©ni fejlÅ‘dÃ©sre is lehetÅ‘sÃ©g adÃ³dik â€“ fogalmazott FosztÃ³ MÃ³nika tegnap a KolozsvÃ¡ri BabeÈ™â€“Bolyai TudomÃ¡nyegyetem (BBTE) sepsiszentgyÃ¶rgyi kihelyezett tagozatÃ¡nak tanÃ©vnyitÃ³jÃ¡n. A tagozati igazgatÃ³ kÃ¶szÃ¶ntÃ¶tte az elsÅ‘Ã©veseket Ã©s minden hallgatÃ³nak, valamint tanÃ¡rkollÃ©gÃ¡inak eredmÃ©nyes tanÃ©vet kÃ­vÃ¡nt.

DÃ©li harangszÃ³kor megtelt az egyetem Ã©pÃ¼letÃ©nek elsÅ‘ emeleti elÅ‘adÃ³terme, zÃ¶mÃ©ben elsÅ‘Ã©vesek foglaltak helyet a sorokban. FosztÃ³ MÃ³nika tagozati igazgatÃ³ arra kÃ©rte a gÃ³lyÃ¡kat, vegyenek rÃ©szt aktÃ­van a hallgatÃ³i Ã¶nkormÃ¡nyzat munkÃ¡jÃ¡ban, legyen az tudomÃ¡nyos, sport-, illetve kulturÃ¡lis jellegÅ±, kÃ¶ssenek barÃ¡tsÃ¡gokat, hasznÃ¡ljÃ¡k ki az egyetem adta lehetÅ‘sÃ©geket.Â

A tavalyi tanÃ©vnyitÃ³hoz hasonlÃ³an SzabÃ³ TÃ¼nde, a BBTE KÃ¶zgazdasÃ¡g Ã©s GazdÃ¡lkodÃ¡studomÃ¡nyi Kara Ã¼zletigazgatÃ¡si tanszÃ©kÃ©nek irÃ¡nyÃ­tÃ³ja azt mondta a hallgatÃ³knak, legyenek kÃ­vÃ¡ncsiak, cÃ©ltudatosak, lelkesek, ne feledkezzenek meg a szerÃ©nysÃ©grÅ‘l Ã©s a szakmai alÃ¡zatrÃ³l, majd nÃ©hÃ¡ny szÃ³ban mÃ©ltatta azokat a vÃ¡llalkozÃ¡sokat, amelyek a gazdasÃ¡gi vÃ¡ltozÃ¡sokhoz igazodva nemzedÃ©keken Ã¡t fenn tudnak maradni. Itt olyasmit fognak a hallgatÃ³k tanulni, ami stratÃ©giai szempontbÃ³l fontos a tÃ©rsÃ©gÃ¼nknek â€“ mondotta.

A KÃ¶rnyezettudomÃ¡nyi Ã©s KÃ¶rnyezetmÃ©rnÃ¶ki Kar kÃ¶rnyezettudomÃ¡nyi szakÃ¡nak hallgatÃ³ihoz szÃ³lva FosztÃ³ MÃ³nika hangsÃºlyozta: ez a szak nemcsak a tudomÃ¡nyos ismeretek Ã¡tadÃ¡sÃ¡rÃ³l, megszerzÃ©sÃ©rÅ‘l szÃ³l, hanem arrÃ³l a felelÅ‘ssÃ©grÅ‘l is, amellyel a jelenlegi hallgatÃ³k szakemberkÃ©nt majd hozzÃ¡ fognak jÃ¡rulni a fenntarthatÃ³ jÃ¶vÅ‘hÃ¶z.

A hallgatÃ³i Ã¶nkormÃ¡nyzat rÃ©szÃ©rÅ‘l Boros KincsÅ‘ Johanna, a szervezet elnÃ¶ke szÃ³lt az elsÅ‘Ã©vesekhez, arra kÃ©rve Å‘ket, legyenek nyitottak az Ãºjra, ne fÃ©ljenek a nehÃ©zsÃ©gektÅ‘l, hisz azokbÃ³l is lehet tanulni.Â

Ã‰s hogy a tanÃ©v elsÅ‘ napja se teljen el Ãºj ismeretek nÃ©lkÃ¼l, Langer Rozi szociolÃ³gus, mentÃ¡lhigiÃ©nÃ©s szakember a lelki egÃ©szsÃ©grÅ‘l, a tudatossÃ¡grÃ³l tartott elÅ‘adÃ¡st, Mihai-Marius Andrei kÃ¶nyvszakÃ©rtÅ‘, adÃ³szakÃ©rtÅ‘, kÃ¶nyvvizsgÃ¡lÃ³, a CECCAR (hites kÃ¶nyvelÅ‘k Ã©s kÃ¶nyvvizsgÃ¡lÃ³k testÃ¼lete) KovÃ¡szna megyei fiÃ³kjÃ¡nak elnÃ¶ke etikÃ¡rÃ³l Ã©s bizalomrÃ³l beszÃ©lt.

A 2025/2026-os tanÃ©vet a kÃ¶zgazdasÃ¡g szakon nyolcvanhÃ©t elsÅ‘Ã©ves kezdi meg, kÃ¶zÃ¼lÃ¼k tizenkilenc mesteri fokozaton, a kÃ¶rnyezettudomÃ¡ny szakon huszonhÃ¡rom gÃ³lya kezd, a kihelyezett tagozat hallgatÃ³i Ã¶sszlÃ©tszÃ¡ma kÃ©tszÃ¡zhatvan. Ezen a hÃ©ten az egyetem Ã©letÃ©vel, szabÃ¡lyzatÃ¡val kapcsolatos tÃ¡jÃ©koztatÃ³t Ã©s kÃ¶zÃ¶ssÃ©gÃ¶sszerÃ¡zÃ³ programokat tartanak, meglÃ¡togatjÃ¡k a Sepsi Duna ArÃ©nÃ¡t, s ha az idÅ‘jÃ¡rÃ¡s engedi, kÃ¶zÃ¶s bogrÃ¡csolÃ¡s is lesz. A tanÃ¡rok mÃ¡r tÃºl vannak az elsÅ‘ tanÃ©v eleji bemelegÃ­tÅ‘ esemÃ©nyen, szeptember 19-Ã©n a sepsiszentgyÃ¶rgyi kÃ¶zgazdasÃ¡gi tanszÃ©k szervezÃ©sÃ©ben tartottÃ¡k az elsÅ‘ EconMath konferenciÃ¡t, amelyen rÃ©szt vett a BBTE KÃ¶zgazdasÃ¡g Ã©s GazdÃ¡lkodÃ¡studomÃ¡nyi Kara megbÃ­zott dÃ©kÃ¡nja, RÄƒzvan MustaÈ›Äƒ is.