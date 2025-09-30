Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Moldova és a térség is nyert

2025. szeptember 30., kedd, Máról holnapra
Mózes László

Akik aggódtak a moldovai parlamenti választások kimeneteléért – a tét óriásinak, történelminek tekinthető –, fellélegezhetnek. A kis ország szavazópolgárainak többsége ugyanis a nyugati, európai irányt választotta, és nem a keletit, az orosz érdekeknek tetszőt.

Érdemes ezt nyomatékkal, hangsúlyosan rögzíteni, és igen, akár még örülni is lehet e geopolitikai fejleménynek, ugyanis pusztán önös érdekeket tekintve sem mindegy, hogy Románia keleti határán Moszkva vazallusállama található, avagy egy önálló, számos társadalmi és gazdasági nehézséggel küzdő, de mégis Európa irányába igyekvő, független ország. Rövid, de kiváltképp közép- és hosszú távon ez igenis meghatározó tényező, még akkor is, ha az öreg kontinens intézményrendszerei több tekintetben is javításra szorulnak. Az irányvonal, az értékrend ugyanis nem tájékozódási, hanem stratégiai kérdés: vagy Kelet, vagy Nyugat.

Maia Sandu elnök politikai alakulata, a jelenleg is kormányzó Nyugat-barát Cselekvés és Szolidaritás Párt (PAS), ha kevéssel is, de abszolút többséget szerzett a parlamentben, ez 55 képviselői helyet jelent a százegyből, magyarán, kormányt alakíthatnak. A Moszkva-barátként elkönyvelt Hazafias Választási Blokk (BEP) 25 százalék alatt végzett. A számoknál beszédesebb ellenben, hogy az elmúlt időszak erőteljes moszkvai befolyásolási kísérletei nem jártak sikerrel. Ezek után nem is csoda, hogy mind európai, mind romániai politikusok felszusszantak, köszöntő üzeneteket fogalmaznak meg, Moldovát az Európához tartozó országok sorában üdvözlik, mely immár parlamenti felhatalmazással folytathatja az EU-val a csatlakozási tárgyalásokat. Igaz, mind az elemzők, mind a vezetők számára az is nyilvánvaló, az orosz aknamunka a választásokat követően is tovább folytatódik.

E választási sikerben meghatározó szerepet játszanak a külföldön élő moldovai állampolgárok: közel nyolcvanszázaléknyian a nyugati irányvonalat támogatták, hiszen nyilvánvalóan abban is érdekeltek, hogy könnyebben utazhassanak Európa és saját hazájuk között. Ugyanez ellenben kevésbé állítható romániai sorstársaikról, paradox módon a „diaszpóra” szavazói többségben a román szuverenista és szélsőjobboldali – tegyük hozzá: magyar- és kisebbségellenes! – pártokat és államfőjelölteket támogatták. Ha akarnának, a külföldön élő romániai vendégmunkások akár tanulhatnának is moldovai sorstársaiktól. További fontos különbség a két ország között, hogy a moldovai hatóságok a kezdetektől komolyabban vették az orosz fenyegetettséget, mint a bukarestiek, hiszen állandóan annak árnyékában élnek. Becsületükre váljék.

Egy szó, mint száz, a kis ország bebizonyította, lehetséges az ellenállás, akarnak és tudnak is küzdeni önállóságukért, saját sorsuk kézben tartásáért. És nem is igazán érdemes miattuk aggodalmaskodni, ragaszkodnak saját státuszukhoz, saját útjukon kívánnak előremenni: számukra elegendőek a rokoni szálak, vélhetően sem a Moldovában élőknek, sem vezetőik többségének nem áll érdekében Romániával egyesülni, s a sajátjaik mellett az itteni szélsőséges és oroszbarát politikusokkal is csatázni.

 

Maia Sandu Moldova elnöke szavazni megy. Fotó: Facebook / Maia Sandu

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Mózes László Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-30 08:00 Cikk megjelenítése: 136 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 624
szavazógép
2025-09-30: Közélet - Fekete Réka:

Legyetek lelkesek, kíváncsiak! (Egyetemi tanévnyitó Sepsiszentgyörgyön)

A mai nap a tudás, a felfedezés, a közösségépítés ünnepe, az egyetem pedig olyan ihletet adó közeg, amelyben az ismeretszerzés mellett az egyéni fejlődésre is lehetőség adódik – fogalmazott Fosztó Mónika tegnap a Kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatának tanévnyitóján. A tagozati igazgató köszöntötte az elsőéveseket és minden hallgatónak, valamint tanárkollégáinak eredményes tanévet kívánt.
2025-09-30: Közélet - Iochom István:

Kelet-kutatás, néprajz, régészet eredetünk feltárásának szolgálatában (Előadás Kézdivásárhelyen)

A Háromszéki Népfőiskola Egyesület szervezésében került sor vasárnap délután a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében a Kelet-kutatás, néprajz, régészet eredetünk szolgálatában című rendezvényre.
rel="noreferrer"