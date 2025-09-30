Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Előadás KézdivásárhelyenKelet-kutatás, néprajz, régészet eredetünk feltárásának szolgálatában

2025. szeptember 30., kedd, Közélet

A Háromszéki Népfőiskola Egyesület szervezésében került sor vasárnap délután a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében a Kelet-kutatás, néprajz, régészet eredetünk szolgálatában című rendezvényre.

  • Kisné Portik Irén, Bálint Huba, Fülöp Szabolcs és Sántha Attila. A szerző felvétele
    Kisné Portik Irén, Bálint Huba, Fülöp Szabolcs és Sántha Attila. A szerző felvétele

Az érdeklődőket és az előadókat – a gyergyószentmiklósi Kisné Portik Irén néprajkutatót, sza­írót, szakoktatót, táborszervezőt, a Gránátalma Egyesület elnökét, a Magyar Kultúra lovagját, a székelyudvarhelyi Bálint Huba amatőr magyarságkutatót, aki a Kárpát-medencében tizenöt éve tart a magyar történelemről rendhagyó előadásokat, Fülöp Szabolcs székelydályai református lelkészt és a Kézdiszászfaluban élő Sántha Attila József Attila-díjas költőt, írót, irodalomtudóst, a Magyar Művészeti Akadémia tagját, az est moderátorát – Biró Erika szörcsei református lelkipásztor, a Háromszéki Népfőiskola Egyesület elnöke köszöntötte. Szólt arról, hogy eredetünk kérdése mindig érdekfeszítő téma volt és maradt. „Legtöbbünknek a válasz és a bizonyosság ott van a szívében és a lelkében, mégis jó megerősítést nyerni, együtt gondolkozni erre nyitott előadókkal”– hangsúlyozta az egyesület elnöke. Kisné Portik Irén A magyar népi kultúra prehisztorikus mélységei címmel, Bálint Huba az Ősmagyarság a rovásírás és táltosok tükrében címmel tartott vetített képes előadást, Fülöp Szabolcs pedig a magyarság mondáiról értekezett. Közreműködött a lemhényi Albu Erika előadóművész, aki az alkalomhoz illően Demjén Ferenc ikonikus számát, a Honfoglalás betétdalát, a Kell még egy szót adta elő.

Kisné Portik Irén többek között arról beszélt, hogy a néprajzkutatásnak szoros együttműködésben kell állnia a régészettel, hiszen az ásatási lelet néprajzi ismeretek nélkül sok esetben pusztán földből kikerült, értelmezhetetlen tárgy lenne. „A lelet korát a szénizotópos vizsgálat, szerepét jobbára a néprajz adja meg. Ez az együttműködés kölcsönös előnyökkel jár, mert a leletek korából fény derül a kézműves ismeretek időbeli mélységeire, a formavilág jelképeinek ősi voltára, bizonyos ismeretek napjainkig kimutatható folytonosságára. A szövés, a hímzés, az öltéstechnikák, a fonatok, az egykori viseletek, a népi építkezés, valamint a tojásfestés néhány mozzanatával a régészeti leletekben megmutatkozó tárgyi bizonyítékok félreérthetetlen módon rokoníthatóak.” 

Fülöp Szabolcs elmondta: „Székelydályán teljesítek református lelkipásztori szolgálatot. Meggyőződésem, hogy nemzeti önazonosságunk legfontosabb elemei közé tartozik a népmesék és népmondák által közvetített magyar és székely eredet. Csak akkor tudunk megmaradni székelynek és magyarnak, ha őstörténetünkben gyökerező küldetéstudattal kapcsoljuk össze Kárpát-medencei létünket.” Bálint Huba hitvallása szerint: „aki ismeri múltjának dicsőségét, kénytelen folytatni azt.” Előadása az ősi rovásírásos leletekről, a régi táltosokról, mágusokról, valamint a székely zászlónk nyolcágú csillagának mélyebb értelmezéséről szólt. 

Az est második felében az előadók az érdeklődők kérdéseire válaszoltak. Zárszóként Biró Erika egyesületi elnök azt mondta: a téma kimeríthetetlen, a mostani alkalom jó kezdet volt ahhoz, hogy egy hosszabb lélegzetű konferencia vagy előadás-sorozat keretében jobban és akár bővebben is elmélyülhessenek e témában.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-30 08:00 Cikk megjelenítése: 165 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 624
szavazógép
2025-09-30: Máról holnapra - Mózes László:

Moldova és a térség is nyert

Akik aggódtak a moldovai parlamenti választások kimeneteléért – a tét óriásinak, történelminek tekinthető –, fellélegezhetnek. A kis ország szavazópolgárainak többsége ugyanis a nyugati, európai irányt választotta, és nem a keletit, az orosz érdekeknek tetszőt.
2025-09-30: Közélet - :

Online időpontfoglalás a közlekedésrendészeten

A Kovászna megyei rendőrség bevezette az online időpontfoglalást a közlekedésrendészeten. Az új rendszer csökkenti a várakozási időt, elkerülhetőek a sorok, és gyorsabb lesz az ügyintézés. Időpont a cv.politiaromana.ro oldalon foglalható.
rel="noreferrer"