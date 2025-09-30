Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Online időpontfoglalás a közlekedésrendészeten

2025. szeptember 30., kedd, Közélet

A Kovászna megyei rendőrség bevezette az online időpontfoglalást a közlekedésrendészeten. Az új rendszer csökkenti a várakozási időt, elkerülhetőek a sorok, és gyorsabb lesz az ügyintézés. Időpont a cv.politiaromana.ro oldalon foglalható.

  • Sorban állás nélkül foglalhatunk időpontot. Fotó: Háromszék
Az új digitális megoldás célja, hogy megkönnyítse a lakossági ügyintézést: csökkenti a várakozási időt, elkerülhető a fölösleges sorban állás és az ismételt utazás. Az időpontfoglalással mindenki pontosan tudja, mikor kell megjelennie az ügyfélszolgálatnál, így nem alakulnak ki torlódások. Emellett a rendőrök előre előkészíthetik a szükséges iratokat, ami gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést jelent.

Az online időpontfoglalás menete: lépjen be a Kovászna megyei rendőrség hivatalos honlapjára: cv.politiaromana.ro, válassza az Utile menüpontot, a legördülő sávban az Informații Serviciul Rutier pontot. Kattintson a Link programări online opcióra és kövesse a lépéseket. Válassza ki a szolgáltatás típusát, a dátumot és az időpontot. A rendszer e-mailben küld visszaigazolást és egy egyedi kódot arra az esetre, ha le szeretné mondani az időpontot.

A rendszer azonnal jelzi, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, milyen iratok szükségesek, és azok mintáit is elérhetővé teszi. Az online időpontot foglalók ügyeit külön sávban kezelik, így az ő kérelmeiket gyorsabban intézik, mint a sorban érkező ügyfelekét. A rendőrség arra biztatja a lakosokat, hogy éljenek az online időpontfoglalás lehetőségével, mert így gyorsabb, egyszerűbb és kiszámíthatóbb lesz az ügyintézés. (sz.)

