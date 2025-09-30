Forgalmi bűncselekmények

Kiderült, hogy az autó nem volt forgalomba helyezve, ráadásul a szonda 0,89 mg/l alkoholszintet mutatott. A férfit kórházba szállították vérvételre, és eljárás indult ellene forgalomba be nem írt gépjármű vezetéséért és ittas vezetésért. Ugyanazon az éjszakán egy autós nem állt meg a rendőri jelzésre a Sepsikőröspatak és Árkos közötti úton. Üldözőbe vették és Árkoson sikerült megállítani. A 22 éves sofőr alkoholszintje 0,75 mg/l volt, ezért őt is kórházba vitték vérvételre, és eljárás indult ellene ittas vezetésért. Zágonban szintén szombatról vasárnapra virradó éjjel egy megállított sofőrnél 1,14 mg/l alkoholszintet mértek. Őt is orvosi vizsgálatra vitték, ellene szintén büntetőeljárás indult. Bélafalván szombat este egy autós esetében a szonda 0,5 mg/l értéket mutatott. Kézdivásárhelyen szombaton, Kovásznán vasárnap azonosítottak egy-egy jogtalanul vezető férfit. Ellenük is eljárás indult. (sz.)