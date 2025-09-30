Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Rendőrségi ellenőrzés Felső-Háromszéken

2025. szeptember 30., kedd, Közélet

A hétvégén a kézdivásárhelyi rendőrség munkatársai átfogó ellenőrzést tartottak Bereck és Kézdiszentlélek község falvaiban.

    Fotó: Kovászna megyei rendőrség

Az akció célja a közrend és -biztonság fenntartása, a szabálysértések megelőzése és a lakosság biztonságérzetének növelése volt – közölte hétfőn a Kovászna megyei rendőrség. Az akció során több mint 90 embert igazoltattak és 83 járművet állítottak meg, összesen több mint 30 ezer lej bírságot szabtak ki, főként közlekedési szabálysértések miatt. Emellett tíz jogosítványt is bevontak különféle közlekedési szabálytalanságokért. A rendőrség közölte: a hasonló akciók a következő időszakban is folytatódnak. (sz.)

