Mint már felhívtuk a mezőgazdászok figyelmét, szeptember 30-a az utolsó nap az idei APIA-s támogatási kérések aláírására, mely nélkül a gazdák nem részesülhetnek a támogatási előleg kifizetésében.

Aki valamilyen oknál fogva eddig nem írta alá a kérést, a mai nap folyamán még megteheti az APIA megyeszékhelyi hivatalánál (Sepsiszentgyörgyön a Paius David hadnagy út 9. szám alatt, a brassói út mellett), illetve a baróti, kovásznai és a bodzafordulói irodáknál.

Adrian Pintea államtitkár szerint október 16-án kezdődik az APIA-s előleg kifizetése, és a gazdák körülbelül 90-95 százaléka megkapja az előleget; november 30-án ezek a kifizetések lezárulnak.

Az APIA hivatalos adatai szerint az idén összesen 708 012 gazda igényelt támogatást a növénytermesztésben (szántó, kaszáló és legelő) és az állattenyésztésben. A támogatásra bejelentett terület 9 875 710 hektár. Ezek a számok kisebbek, mint a tavalyiak, amikor 730 395 gazda igényelt támogatást 9 962 885 hektárra. Az idén tehát 22 383-mal kevesebb mezőgazdász kérte a támogatást, mint tavaly. Ez szerintünk azt jelenti, hogy egy év alatt a gazdák 3,06 százaléka felhagyott a növénytermesztéssel vagy állattenyésztéssel. A támogatásra bejelentett mezőgazdasági terület egy év alatt 87 175 hektárral esett, vagyis ennyit vettek ki a mezőgazdasági termőterületből beruházások (pl. gyorsforgalmi utak, gyárak, raktárak stb.) megvalósítására vagy egyéb okokból kifolyólag.

A Mezőgazdasági Minisztérium pénzt különített el az APIA-s támogatásokra, függetlenül attól, hogy előlegekről vagy végső kifizetésekről van-e szó, a pénz már a Mezőgazdasági Minisztérium számláján található, a gazdáknak pedig nem kell aggódniuk, mivel ezek európai források – részletezte az államtitkár. De mint köztudott, az európai forrásokat előbb a nemzeti költségvetésből fizetik ki, a visszatérítés pedig a kifizetési kimutatás benyújtása után történik. Az előlegekre folyósított pénzt január 5-én utalják vissza Romániának, amikor a végleges kifizetések újra megkezdődnek.