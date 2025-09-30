Mire pályázhatunk decembertől? /2/

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) vezérigazgatójának nyilatkozata szerint december elején elindítják a DR 14-es, A kis, illetve családi gazdaságok támogatása, valamint a DR 12-es, Beruházások a fiatalok gazdaságának megerősítésében és a nemrég indult gazdálkodók támogatása intézkedések pályázhatóságát. A nemzeti vidékfejlesztési stratégia alapján ismertetjük a főbb feltételeket, a gazdaság nagyságának a kiszámításához szükséges adatokat.

Fiatalok és új gazdaságok támogatása

A DR 12, Beruházások a fiatalok gazdaságának megerősítésében és a nemrég indult gazdálkodók támogatása intézkedésnél csak azok a fiatalok tehetnek le pályázatot, akik már sikerrel jártak a 6.1-es vidékfejlesztési intézkedésnél (Fiatal gazdák vidéken történő megtelepedésének támogatása), valamint azok, akik a pályázat letevésének pillanatában nem töltötték be a 45 évet (nemrég indult gazdálkodók), nem volt sikeres 6.1-es pályázatuk, a cégük, illetve a cégbírósági bejegyzésük (PFA, egyéni vállalkozás) öt évnél nem régebbi, gazdaságuk nagysága pedig 12 000 euró SO-érték feletti.

A pályázható támogatás felső határa 200 000 euró. A pályázat önrészes lesz, a támogatás mértéke (intenzitása) változó. Ha a pályázó nem termelő beruházást valósít meg (pl. védőerdősávot létesít, a vadkárok ellen védekezik), a költségek támogatása 100 százalékos, vagyis a pályázónak nem kell önrészt kitennie. A 6.1-es intézkedést sikeresen teljesítő fiatalok esetében a támogatás intenzitása 80, az új gazdák (legtöbb 45 éves és 5 éves céggel rendelkező pályázók) esetében 65 százalék, tehát 20, illetve 35 százalékos önrész szükséges.

Az elszámolható, támogatott beruházások között szerepel: raktárak, illetve istállók építése vagy felújítása, a termék eladásra való előkészítéséhez (pl. válogatás, csomagolás) szükséges gépsorok vásárlása, mezőgazdasági gépek vásárlása (feltétel, hogy a vásárolt gépek értéke a pályázat összértékének kevesebb mint fele legyen), a termék értékesítését szolgáló beruházások (pl. farmszintű üzletek kialakítása, speciális, hűtős járművek vásárlása, marketingköltségek stb.), a mezőgazdasági munkálatok digitalizációja, preciziós mezőgazdasági megoldások bevezetése, öntözőberendezések vásárlása, elektromos vagy hőenergiát termelő berendezések vásárlása, amelyek alternatív energiaforrásokat használnak (szél-, nap-, víz- és geotermális energia), a biomassza felhasználása, csekély fogyasztású és gázkibocsátású motorok vásárlása, védőerdősávok létesítése.

Az intézkedésnél a nemzeti stratégia szerint a sikeres pályázatok kifizetésére 176 millió eurót szánnak. Biztosan sokan fognak jelentkezni a megyéből, hiszen az elmúlt évek során kétszáznál több fiatal pályázott sikeresen a 6.1-es intézkedésre, a fiatalok vidéken történő megtelepedésének támogatására.

A gazdaság nagyságának kiszámítása

A pályázni óhajtónak először is ki kell számítania, hogy a gazdaság nagysága megfelel-e a pályázás alapfeltételét jelentő legalább 12 000 eurós SO-értéknek. Mint már többször megírtuk, hektáronként minden egyes kultúrának, illetve állatfajnak és kategóriának megfelel egy bizonyos SO-érték, amit összeadnak, és így jön ki a gazdaság SO-értéke.

Néhány fontosabb növénykultúra SO-értéke hektáronként: búza 777,94 euró, durumbúza 843,87 euró, rozs 429,45 euró, őszi és tavaszi árpa 668,66 euró, zab 522,47 euró, kukorica 933,25 euró, szemes borsó, szemes paszuly 571,58 euró, burgonya 4573,31 euró, cukorrépa 2368 euró, takarmányrépa 1277,88 euró, repce 911,09 euró, napraforgó 870,97 euró, szója 715,94 euró, vetett fűvek 332,75 euró, silókukorica 1773,54 euró, zölden betakarított takarmánynövények, lucerna, here 680,52 euró, szántóföldön termelt zöldségek 7278,03 euró, fóliában vagy üvegházban termelt zöldségek 22 719,87 euró, legelő és kaszáló 349,00 euró, magvas gyümölcsök 3061,24 euró, gyümölcstermő cserjék 10 434,72 euró.

Az állattenyésztésben egyedenként a következők az értékek: 1 év alatti borjú 270,76 euró, két év alatti növendék 367,62 euró, két évnél nagyobb növendék és vemhes üsző 901,66 euró, fejőstehén 1412,53 euró, húsmarha anyatehén 636 euró, egy és két év közötti hízó növendék 418 euró, két éven felüli húsmarha 901,66 euró, anyajuh 60,84 euró, bárány és berbécs 26,91 euró, anyakecske 122,58 wuró, 20 kilogramm alatti malac 54,27 euró, anyakoca 300 euró, hízó sertés 471, 98 euró, tojótyúk 22,94 euró, anyanyúl 103,47 euró, egy méhcsalád 72,20 euró.