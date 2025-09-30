Búzaexport

Az Európai Unió tagállamai idén július 1. és szeptember 21. között összesen 4,12 millió tonna búzát exportáltak, 33 százalékkal kevesebbet, mint a múlt év azonos időszakában -- közölte a Reuters az Európai Bizottság adatait idézve.

Ebben az időszakban Románia messze az EU legnagyobb búzaexportőre volt 2,07 millió tonnával. Romániát Litvánia (620 ezer tonna), Németország (410 ezer tonna), Lengyelország (330 ezer tonna) és Lettország (310 ezer tonna) követte a sorban. Az EB ugyanakkor megjegyezte, hogy a korábbi években az EU legnagyobb búzaexportőrének számító Franciaország kivitelre vonatkozó adatai egyelőre hiányosak, ezért is csökkent a kivitel mennyisége az elmúlt évhez képest. A Bulgária és Írország által közölt adatok szintén hiányosak még. Az ukrán hatóságok közlése szerint a 2025/2026-os mezőgazdasági év kezdetétől szeptember 22-ig az ország 5,82 millió tonna gabonát exportált, ebből 4,02 millió tonna volt a búza. (Agerpres)