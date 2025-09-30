Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Búzaexport

2025. szeptember 30., kedd, Gazdakör

Az Európai Unió tagállamai idén július 1. és szeptember 21. között összesen 4,12 millió tonna búzát exportáltak, 33 százalékkal kevesebbet, mint a múlt év azonos időszakában -- közölte a Reuters az Európai Bizottság adatait idézve.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

Ebben az időszakban Románia messze az EU legnagyobb búzaexportőre volt 2,07 millió tonnával. Romániát Litvánia (620 ezer tonna), Németország (410 ezer tonna), Lengyelország (330 ezer tonna) és Lettország (310 ezer tonna) követte a sorban. Az EB ugyanakkor megjegyezte, hogy a korábbi években az EU legnagyobb búzaexportőrének számító Franciaország kivitelre vonatkozó adatai egyelőre hiányosak, ezért is csökkent a kivitel mennyisége az elmúlt évhez képest. A Bulgária és Írország által közölt adatok szintén hiányosak még. Az ukrán hatóságok közlése szerint a 2025/2026-os mezőgazdasági év kezdetétől szeptember 22-ig az ország 5,82 millió tonna gabonát exportált, ebből 4,02 millió tonna volt a búza. (Agerpres)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-30 08:23 Cikk megjelenítése: 101 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 624
szavazógép
2025-09-30: Gazdakör - Incze Péter:

Mire pályázhatunk decembertől? /2/

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) vezérigazgatójának nyilatkozata szerint december elején elindítják a DR 14-es, A kis, illetve családi gazdaságok támogatása, valamint a DR 12-es, Beruházások a fiatalok gazdaságának megerősítésében és a nemrég indult gazdálkodók támogatása intézkedések pályázhatóságát. A nemzeti vidékfejlesztési stratégia alapján ismertetjük a főbb feltételeket, a gazdaság nagyságának a kiszámításához szükséges adatokat. 
2025-09-30: Gazdakör - :

Pénz bárányok és üszők vásárlására

Florin Barbu agrárminiszter számos uniós agrárminiszteri gyűlésen kérte, hogy a tagállamok tárcavezetői karolják fel a javaslatát élő tenyészállatok vásárlásának támogatására uniós alapokból, azzal érvelve, hogy az állatvásárlás is befektetésnek számít egy gazdaságban.
rel="noreferrer"