Pénz bárányok és üszők vásárlására

Florin Barbu agrárminiszter számos uniós agrárminiszteri gyűlésen kérte, hogy a tagállamok tárcavezetői karolják fel a javaslatát élő tenyészállatok vásárlásának támogatására uniós alapokból, azzal érvelve, hogy az állatvásárlás is befektetésnek számít egy gazdaságban.

A pénz az ősz vége felé juthat el az állattenyésztőkhöz – jelentette be Adrian Pintea mezőgazdasági államtitkár. Hozzátette: a tárgyalások már nagyon előrehaladott szakaszban vannak az Európai Bizottságnál és jóváhagyás várható. “Remélem, hogy az ősz végére meg tudjuk adni ezt a támogatást. De ha nem, akkor ezek a támogatási formák biztosan 2026-ban meg fognak valósulni” – mondotta az államtitkár. (i. p.)