Pénz bárányok és üszők vásárlására

2025. szeptember 30., kedd, Gazdakör

Florin Barbu agrárminiszter számos uniós agrárminiszteri gyűlésen kérte, hogy a tagállamok tárcavezetői karolják fel a javaslatát élő tenyészállatok vásárlásának támogatására uniós alapokból, azzal érvelve, hogy az állatvásárlás is befektetésnek számít egy gazdaságban.

    Fotó: Albert Levente

A pénz az ősz vége felé juthat el az állattenyésztőkhöz – jelentette be Adrian Pintea mezőgazdasági államtitkár. Hozzátette: a tárgyalások már nagyon előrehaladott szakaszban vannak az Európai Bizottságnál és jóváhagyás várható. “Remélem, hogy az ősz végére meg tudjuk adni ezt a támogatást. De ha nem, akkor ezek a támogatási formák biztosan 2026-ban meg fognak valósulni” – mondotta az államtitkár. (i. p.)

Búzaexport

Az Európai Unió tagállamai idén július 1. és szeptember 21. között összesen 4,12 millió tonna búzát exportáltak, 33 százalékkal kevesebbet, mint a múlt év azonos időszakában -- közölte a Reuters az Európai Bizottság adatait idézve.
