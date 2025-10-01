Idősek világnapja Baróton Az idősek világnapján, ma 16 órától harmadik alkalommal szerveznek köszöntőünnepséget Baróton a posta mögötti, Kisboldogasszony utcai parkban (esős idő esetén a művelődési házban). A rendezvényen köszöntik azokat a házaspárokat, amelyek idén ünneplik házasságuk 50., illetve 60. évfordulóját. Az eseményt a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola erdővidéki citerás diákjainak előadása zárja (hangszeroktató: Fekete Hunor zenetanár, Nagyajta).

Kiállítás

GALÉRIÁK FEHÉR ÉJSZAKÁJA. Sepsiszentgyörgy 4. alkalommal csatlakozik a Galériák Fehér Éjszakája országos programsorozathoz október 3–5. között. Az idei események helyszíne a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér és az Erdélyi Művészeti Központ. Részletes program a magma.ro honlapon. * A program ideje alatt a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben az Önkéntes újhullám című kiállítás első fejezete látogatható, amely a sepsiszentgyörgyi művészeti líceum első öt generációjának művészetszervező és alkotói tevékenységéből jött létre. * Az Erdélyi Művészeti Központban a programok a Műcsarnok Experimentum – Nagy Pál és tanítványai című utazó tárlatához kapcsolódnak. A tárlat emléket állít a marosvásárhelyi és erdélyi képzőművészeti oktatás meghatározó személyiségének, a festő, grafikus és művészeti író Nagy Pálnak, ugyanakkor bemutatja 29 egykori tanítványának kísérletező szellemiségű munkáit is.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Eugène Ionesco Rinocéroszok című darabját október 3-án és 4-én Sepsiszentgyörgyön a színház nagytermében játsszák, minden alkalommal 19 órától. A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházzal közösen színpadra vitt, Bocsárdi László által rendezett előadásra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon lehet jegyet vásárolni.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című új produkcióját október 14-én 10 és 18 órától, október 15-én 10 és 12 órától játssza a Vigadó Művelődési Központ nagytermében. Az előadást rendezte Nagy Norbert.

Erdővidéki Közművelődési Napok

Október 6–12. között tartják a 31. Erdővidéki Közművelődési Napokat. Az október 6-ai, hétfői program:

Barót: 8–13 óráig Kovács Attila (Holden Rose) író motivációs elő­adásai az olvasásról diákoknak a Gaál Mózes Általános Iskolában. Az előadások központi témája az olvasóvá nevelés.

Nagyajta: 18 órától Kriza János élete – Üzenet a Vadrózsák kelyhéből, Szabó Előd unitárius lelkész (Székelykeresztúr) előadása az Áldás Házában.

Székelyszáldobos: 17 órától Kovács Attila (Holden Rose) író motivációs előadásai az olvasásról diákoknak a régi óvodában.

Okulusz Könyvklub

Az idei évad különlegessége, hogy negyedévente online találkozókra is sor kerül, amelyeken a világ bármely pontjáról be lehet kapcsolódni. Az első online alkalomra decemberben kerül sor, ahol Javier Marías Holnap a csatában gondolj rám című regényéről beszélgethetnek a résztvevők. Az időpontról az Okulusz Facebook- és Instagram-oldalán lehet majd tájékozódni.

Zene

BARTÓK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Október 4-ig Bartók Sepsiszentgyörgyön címmel különleges kulturális eseménysorozat zajlik a megyeszékhelyen, mellyel a világhírű zeneszerző, Bartók Béla 1927-es sepsiszentgyörgyi látogatásának és a Székely Nemzeti Múzeumban adott koncertjének közelgő századik évfordulóját ünneplik. A programban: ma 18 órától a ClariStrings Duo koncertje a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében; október 2-án, csütörtökön 18 órától a MÁV Szimfonikus Zenekar Vonósnégyes koncertje a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében. Jegyek a városi jegyirodában, az eventim.ro oldalon kaphatók, elérhetők a helyszínen is.

KAMARAKONCERT. Az Árkosi Kulturális Központ Sepsiszentgyörgy, Oltmező út 6. szám alatti hangversenytermében október 2-án, csütörtökön 19 órától a Japánban szevezett Román Nemzetközi Zenei Verseny nyertesei lépnek fel: Marina Wako – zongora (a verseny nagydíjasa), Lena Shioda – hegedű (II. díj), Koki Isobe – hegedű (II. díj) és Mayuko Bando – hegedű (I. díj). Zongorakíséret: Valentin Mureșan. A turné zenei vezetője Shimada Kazuko. A helyek száma korlátozott, jegyek (30 lej) előre is vásárhatók a központ székhelyén 9 és 15 óra között.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai programja: 16.15-től Gabi babaháza: A film (románul beszélő), 16.30-tól A hupikék törpikék (magyarul beszélő), 18.15-től Mágikus, merész, meseszép utazás (magyarul beszélő) és Bocs, kicsim (magyar feliratos), 20.30-tól Démonok között: Utolsó rítusok (román feliratos) és Adieu

Jean-Pat (román feliratos).

Filmtettfeszt Kovásznán

A 25. alkalommal megrendezett Erdélyi Magyar Filmszemle, a legjelentősebb és legrégebbi erdélyi magyar filmfesztivál kovásznai vetítései: csütörtökön 10 órától Kippkopp és a tizenkét hónap, 12 órától Hegyizene, 19 órától Véletlenül írtam egy könyvet; szombaton 19 órától Sünvadászat; vasárnap 19 órától Futni mentem. Részletes filmajánlók, leírások az esemény Facebook-oldalán.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 7 órától szentmise Gyulafehérvárról a székesegyházból, 7.50-től A hét plébániája, 8 órától Ébredjen a Mária Rádióval!, 8.05-től ima a hivatásokért, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Órangyala, 12.05-től Zsolozsma – Napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön ma 22–6 óráig a Grigore Bălan úti Salvia I. gyógyszertár (0267 313 513) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. patika a szolgálatos.

Röviden

HIBÁS TELEFONSZÁM. A 60+ magazin őszi számának 19. oldalán, a Gondosóra programról szóló cikkben hibás telefonszám jelent meg. A helyes elérhetőség: Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány – Székely Anita szociális munkás, telefon: 0775 174 056.

ELMARAD a szerdai ingyenes jogi tanácsadás a szerkesztőségünkben.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Barátoson, csütörtökön Pákéban és Orbaiteleken, pénteken Szörcsén és Székelytamásfalván. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Ma Árapatakon 9–14.30-ig; 3-áig naponta 8–16 óráig Sepsibesenyőn és a Besenyői-tó környékén szünetel az áramszolgáltatás.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén október 4–5-én termelői vásárt tartanak az Urban-Locato Kft. szervezésében.