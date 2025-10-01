Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették,
hogy a kökösi
AMBARUS MARGARETA
(szül. FRĂȚILĂ)
szerető szíve életének 71.
évében megszűnt dobogni.
Virrasztás október 1-jén, szerdán 18 órakor lesz,
utolsó útjára október 2-án
14 órakor kísérjük a kökösi
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugodj békében,
Manyi mama.
A gyászoló család
1120437
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” (Jel. 2,10)
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó
feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér, a gelencei születésű sepsiszentgyörgyi
KOVÁCS SÁNDORNÉ
KOCSIS ILONA
életének 75. évében visszaadta lelkét teremtő Urának.
2025. október 2-án, csütörtökön 13 órakor kísérjük utolsó útjára Sepsiszentgyörgyön
a szemerjai új református temető ravatalozóházától római katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, egy szál virággal vegyenek búcsút szerettünktől.
A gyászoló család
4335473
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a fülei születésű
sepsiszentgyörgyi
NAGY LAJOS
életének 81. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. október 1-jén, szerdán 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a szemerjai új református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335474
Megemlékezés
Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben. Ki vigyázol rám onnan fentről, s lelkemhez szólsz a végtelenből. Szeretettel
emlékezem férjemre,
VERESS JÁNOSRA
halálának 15. évfordulóján.
Bánatos özvegye
1120436
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szárazajtai
id. URSUJ ALBERTRE
halálának 12. évfordulóján.
Nyugodjon békében.
Szerető családja
1120431
Egy éve, az idősek napján, 83 éves korában pihent meg a drága édesanya, élettárs, anyós, testvér, nagymama, dédnagymama, barát és rokon,
SZÉKELY IBOLYKA
(szül. FEKETE).
Szeretted az őszt, a színes lombokat, a csendes sétákat, a nyugalmat. Most, amikor hiányod fájón visszhangzik, az ősz minden levele Rád
emlékeztet.
Mosolyod, jóságod örökre velünk marad, emléked
szívünkben él tovább.
Hálával és kegyelettel
őrzi emlékét
szeretett családja
4335459