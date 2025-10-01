Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, 
hogy a kökösi
AMBARUS MARGARETA
(szül. FRĂȚILĂ)
szerető szíve életének 71. 
évében megszűnt dobogni.
Virrasztás október 1-jén, szerdán 18 órakor lesz, 
utolsó útjára október 2-án 
14 órakor kísérjük a kökösi 
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugodj békében, 
Manyi mama.
A gyászoló család
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” (Jel. 2,10)
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér, a gelencei születésű sepsiszentgyörgyi
KOVÁCS SÁNDORNÉ
KOCSIS ILONA
életének 75. évében vissza­adta lelkét teremtő Urának.
2025. október 2-án, csütörtökön 13 órakor kísérjük utolsó útjára Sepsiszentgyörgyön 
a szemerjai új református temető ravatalozóházától római katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, egy szál virággal vegyenek búcsút szerettünktől.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a fülei születésű 
sepsiszentgyörgyi
NAGY LAJOS
életének 81. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. október 1-jén, szerdán 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a szemerjai új református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Megemlékezés

Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben. Ki vigyázol rám onnan fentről, s lelkemhez szólsz a végtelenből. Szeretettel 
emlékezem férjemre, 
VERESS JÁNOSRA 
halálának 15. évfordulóján.
Bánatos özvegye
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szárazajtai 
id. URSUJ ALBERTRE 
halálának 12. évfordulóján. 
Nyugodjon békében.
Szerető családja
Egy éve, az idősek napján, 83 éves korában pihent meg a drága édesanya, élettárs, anyós, testvér, nagymama, dédnagymama, barát és rokon,
SZÉKELY IBOLYKA 
(szül. FEKETE). 
Szeretted az őszt, a színes lombokat, a csendes sétákat, a nyugalmat. Most, amikor hiányod fájón visszhangzik, az ősz minden levele Rád 
emlékeztet. 
Mosolyod, jóságod örökre velünk marad, emléked 
szívünkben él tovább.
Hálával és kegyelettel 
őrzi emlékét 
szeretett családja
