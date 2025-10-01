Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik

ismerték és szerették,

hogy a kökösi

AMBARUS MARGARETA

(szül. FRĂȚILĂ)

szerető szíve életének 71.

évében megszűnt dobogni.

Virrasztás október 1-jén, szerdán 18 órakor lesz,

utolsó útjára október 2-án

14 órakor kísérjük a kökösi

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugodj békében,

Manyi mama.

A gyászoló család

1120437

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” (Jel. 2,10)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó

feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér, a gelencei születésű sepsiszentgyörgyi

KOVÁCS SÁNDORNÉ

KOCSIS ILONA

életének 75. évében vissza­adta lelkét teremtő Urának.

2025. október 2-án, csütörtökön 13 órakor kísérjük utolsó útjára Sepsiszentgyörgyön

a szemerjai új református temető ravatalozóházától római katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük, egy szál virággal vegyenek búcsút szerettünktől.

A gyászoló család

4335473

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a fülei születésű

sepsiszentgyörgyi

NAGY LAJOS

életének 81. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. október 1-jén, szerdán 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a szemerjai új református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335474

Megemlékezés

Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben. Ki vigyázol rám onnan fentről, s lelkemhez szólsz a végtelenből. Szeretettel

emlékezem férjemre,

VERESS JÁNOSRA

halálának 15. évfordulóján.

Bánatos özvegye

1120436

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szárazajtai

id. URSUJ ALBERTRE

halálának 12. évfordulóján.

Nyugodjon békében.

Szerető családja

1120431

Egy éve, az idősek napján, 83 éves korában pihent meg a drága édesanya, élettárs, anyós, testvér, nagymama, dédnagymama, barát és rokon,

SZÉKELY IBOLYKA

(szül. FEKETE).

Szeretted az őszt, a színes lombokat, a csendes sétákat, a nyugalmat. Most, amikor hiányod fájón visszhangzik, az ősz minden levele Rád

emlékeztet.

Mosolyod, jóságod örökre velünk marad, emléked

szívünkben él tovább.

Hálával és kegyelettel

őrzi emlékét

szeretett családja

4335459