Elkészítése. A csirkemellet apró kockára vágjuk, sózzuk, borsozzuk, a félkemény sajtot lereszeljük – felhasználásig mindkettőt félretesszük. Egy keverőtálba beletesszük a tejfölt és a sajtkrémet, hozzáadjuk a reszelt sajtot, beleütjük a tojásokat, sózzuk, borsozzuk, majd összekavarjuk, utána beleforgatjuk a csirkemellkockákat is.

Egy őzgerincformát kikenünk vajjal, megszórjuk grízzel, belefektetjük a baconszeleteket úgy, hogy az oldalain lelógjon a végük. Az ekképp előkészített formában egyenletesen eloszlatjuk a csirkés keveréket, majd ráhajtjuk a lelógó baconvégeket, és 180 Celsius-fokra hevített sütőben 30–40 perc alatt megsütjük. Ha megsült, hagyjuk teljesen kihűlni, majd óvatosan kivesszük a formából és felszeleteljük.

Kiváló eleme lehet hidegtálaknak, de friss zöldségsalátával, sült édesburgonyával, kesudiódarabkákkal vacsorára is tálalhatjuk.

Mennyiség: 6 személy

Elkészítési idő: 1,5 óra

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.