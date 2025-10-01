A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. október 1., szerda, Szabadidő
  • Vásári fagyizás. Fotó: Szekeres Attila
    Vásári fagyizás. Fotó: Szekeres Attila
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









2025-10-01: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Csirke őzgerincben)

Hozzávalók: 1 csirkemell (kb. 50 dkg), 30 dkg tejföl, 20 dkg félkemény sajt, 15–20 vékony szelet bacon, 2 tojás, 1 evőkanál sajtkrém, 2 evőkanál liszt, 1 evőkanál vaj, 1 evőkanál gríz, 1 kis csokor petrezselyemzöld, só, bors.
2025-10-01: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Díjazták a legjobbakat (Háromszéki Cégek Toplistája)

A hagyományoknak megfelelően a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gálaműsor keretében díjazta a tavalyi zárómérleg szerint legsikeresebb háromszéki vállalatokat. A sepsiszentgyörgyi Panorama rendezvényteremben közel kétszáz cég képviseltette magát és vette át az elismerést igazoló okiratot. 
