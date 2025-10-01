A hagyományoknak megfelelően a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gálaműsor keretében díjazta a tavalyi zárómérleg szerint legsikeresebb háromszéki vállalatokat. A sepsiszentgyörgyi Panorama rendezvényteremben közel kétszáz cég képviseltette magát és vette át az elismerést igazoló okiratot.

A tavaly zárómérleget leadó 5570 vállalatból az egységes kritériumrendszer alapján 905 cég, vagyis a háromszéki cégek 16 százaléka került a három első hely valamelyikére, illetve részesült dicséretben. Ezek többsége, közel 69 százalékuk mikrovállalkozás, további negyedük kis cég.

A díjazottak a megye összforgalmának 63, bruttó nyereségének 74 százalékát valósították meg, a munkavállalók 53 százaléka dolgozott náluk. Többségük sepsiszentgyörgyi illetőségű (442 cég), legtöbben, 270-en (30 százalék) a szolgáltatási szektorban érdekeltek, de jelentős a kereskedelmi és az ipari vállalkozások jelenléte is.

A gála díszvendége Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke volt, aki beszédében a deficitcsökkentő kormányzati intézkedések hátteréről is beszélt. Egyebek mellett elmondta, hogy a korábbi felelőtlen állami költekezés miatt hatalmasra duzzadt államháztartási hiány kezelésére az előzetes egyeztetések során az RMDSZ egy másik, alapvetően adócsökkentéseket tartalmazó elképzelést is felvázolt, ám ezt a koalíciós partnerek nem fogadták el.