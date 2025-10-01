Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Háromszéki Cégek ToplistájaDíjazták a legjobbakat

2025. október 1., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

A hagyományoknak megfelelően a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gálaműsor keretében díjazta a tavalyi zárómérleg szerint legsikeresebb háromszéki vállalatokat. A sepsiszentgyörgyi Panorama rendezvényteremben közel kétszáz cég képviseltette magát és vette át az elismerést igazoló okiratot. 

  • Díjátadó gála a Panorama rendezvényteremben. Fotó: Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
    Díjátadó gála a Panorama rendezvényteremben. Fotó: Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A tavaly zárómérleget leadó 5570 vállalatból az egységes kritériumrendszer alapján 905 cég, vagyis a háromszéki cégek 16 százaléka került a három első hely valamelyikére, illetve részesült dicséretben. Ezek többsége, közel 69 százalékuk mikrovállalkozás, további negyedük kis cég. 

A díjazottak a megye  összforgalmának 63, bruttó nyereségének 74 százalékát valósították meg, a munkavállalók 53 százaléka dolgozott náluk. Többségük sepsiszentgyörgyi illetőségű (442 cég), legtöbben, 270-en (30 százalék) a szolgáltatási szektorban érdekeltek, de jelentős a kereskedelmi és az ipari vállalkozások jelenléte is. 

A gála díszvendége Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke volt, aki beszédében a deficitcsökkentő kormányzati intézkedések hátteréről is beszélt. Egyebek mellett elmondta, hogy a korábbi felelőtlen állami költekezés miatt hatalmasra duzzadt államháztartási hiány kezelésére az előzetes egyeztetések során az RMDSZ egy másik, alapvetően adócsökkentéseket tartalmazó elképzelést is felvázolt, ám ezt a koalíciós partnerek nem fogadták el.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Ferencz Csaba Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-01 08:00 Cikk megjelenítése: 200 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 647
szavazógép
2025-10-01: Szabadidő - :

A nap fotója

2025-10-01: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Elengedhetetlen az állami kiadások csökkentése

A hazai gazdaság szemléletes, a válság okaira rámutató összefoglalóját adta a Román Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Mihai Daraban a megyei kamara által szervezett díjátadón egy sor országos adattal illusztrálta, milyen eredményeket ért el a hazai versenyszféra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jelenlegi válság kezelése érdekében az állami apparátus karcsúsítása immár elengedhetetlen. 
rel="noreferrer"