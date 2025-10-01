Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hiába az adóemelés, tovább nőtt a költségvetési deficit

2025. október 1., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

Az adóemelés ellenére sem csökkent a nyolchavi román államháztartási hiány – derül ki a pénzügyminisztérium közzétett költségvetési adataiból.

    Fotó: Pixabay.com

Augusztus végén 4,54 százalék volt Románia GDP-arányos költségvetési hiánya, míg 2024 azonos időszakában 4,57 százalék. Az év első nyolc hónapjában a kormányzati kiadások 86,36 milliárd lejjel haladták meg a bevételeket, 5,49 milliárd lejjel haladva meg a tavalyi nyolchavi költségvetési hiányt. Románia 9,3 százalékos deficittel zárta a 2024-es évet. A hazai központi költségvetés 2025-ös tervezetét 2,5 százalékos gazdasági növekedéssel és 7 százalékos deficittel tervezték. A közelmúltban Ilie Bolojan kormányfő bejelentette, hogy az Európai Bizottság képviselőivel folytatott megbeszéléseken 8,4 százalékra módosították az idei deficitcélt. A bukaresti kormány ezen a héten dönt a költségvetés-kiigazításról, miután a négypárti koalíció­ban hosszas egyeztetések után megállapodás született a kérdésben.

