Roncsprogram: rekordszámú jelentkező

A Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) közleménye szerint 7928 személy iratkozott fel a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsik és motorkerékpárok, valamint hibridautók vásárlására biztosított támogatásra. Az intézmény szerint az online alkalmazás optimális paraméterek között működött, a leggyorsabbak körülbelül 1 perc 20 másodperc alatt töltötték fel az igénylést. * Plug-in hibridautók, elektro­mos motorok, illetve 100 százalékban elektromos és hidrogén-üzemanyagcellás autók vásárlásának támogatására több mint kétezren nyújtották be eddig az igénylést. Ebben a kategóriában a pályázási folyamat még tart a 120 millió lejes keret kimerüléséig vagy a november 25-i határidőig. Pályázni az AFM honlapján (www.afm.ro) elérhető alkalmazás segítségével lehet.