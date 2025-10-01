Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

JégkorongMindkét mérkőzésüket magabiztosan behúzták a Duna-parti városban

2025. október 1., szerda, Sport

A Háromszéki Ágyúsok hétfőn és kedden is jégre léptek a Galaci CSM vendégeként. Kertész Zoltán csapata a bajnokság alapszakaszában 5–0-ra, a Román Kupa csoportkörében 3–0-ra diadalmaskodott a nyáron a keretét jelentősen átalakító moldvai együttes felett.

    Fotó: Máté Bence

Hétfőn a vendégek komoly nyomást helyeztek ellenfelükre, amelynek védelme a 14. percig állta a sarat, azonban ekkor Ferencz Szilárd éles szögből csúsztatott Bogdan Enache lába mellett a jobb alsóba (0–1). A háromszéki csapat a szünet előtt megérdemelten növelte előnyét, korongszerzést követően Szergej Pajor indításából Lukas Žukauskas továbbított a jobb felsőbe (0–2). A játék képe a második harmadban sem változott, ezúttal is a narancs-kék mezesek érvényesítették akaratukat, ugyanakkor sorozatban alakították ki a helyzeteket. A játékrész közepén Kertész Zoltán legénysége ismét megzörgette a hálót, a 30. percben Biró Ottó előkészítése után Horváth Pál volt eredményes (0–3). Nem sokkal később ismét gólt ünnepelhettek, Ferencz Szilárd a Duna-parti jégkorongozók hathatós segítségével másodszor is betalált (0–4). A székelyföldi együttes az utolsó felvonásban szintén több lehetőséget összehozott, viszont ezekből csak egyet sikerült értékesíteniük: az 55. percben Gecse Olivér passzából Antal László beállította a végeredményt (0–5).

A Háromszéki Ágyúsok kedden is igazolták a papírformát, ezúttal a 9. percben sikerült feltörniük a rivális védelmét, ekkor Lukas Žukauskas lövését védte a házigazdák sepsiszentgyörgyi kapusa, Pál Bence, majd a kipattanót Róth Zoltán a ketrecbe továbbította (0–1). A vendégek a második harmadban 20 másodperc elteltével emberelőnybe kerültek, viszont ezt nem tudták a javukra fordítani. A játékrész a folytatásban kiegyenlítettebb küzdelmet hozott, ezúttal a moldvai gárda előtt is adódtak lehetőségek, amelyeket László Arnold hárított. A narancs-kék mezesek több mint fél óra után ismét megzörgették a hálót, Antal Előd távoli kísérletébe Gecse Olivér finoman beleért, a korong pedig a kapuban kötött ki (0–2). A vendégek az utolsó felvonást határozottan kezdték, a magabiztosságuk kisvártatva gólt eredményezett, a 43. percben Antal László remek előkészítését az érkező Róth Zoltán értékesítette (0–3). A hátralévő időben is növelhették volna a különbséget, ellenben a befejezéseknél nem voltak elég élesek, bár a győzelmükhöz így sem férhetett kétség.

Eredmények: * román bajnokság, alapszakasz: Galaci CSM–Háromszéki Ágyúsok 0–5 (gólszerzők: Ferencz Szilárd 14., 37., Lukas Žukauskas 20., Horváth Pál 30., Antal László 55.) * Román Kupa, csoportkör: Galaci CSM–Háromszéki Ágyúsok 0–3 (gólszerzők: Róth Zoltán 9., 43., Gecse Olivér 31.).

