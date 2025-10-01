Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
MotokrosszGörögországi sikerével már Balkán-bajnok Tompa Krisztián

2025. október 1., szerda, Sport

Az elmúlt hétvégén Görögországban rendezték meg a motokrossz Balkán-bajnokság nyolcadik fordulóját, az MX1-es géposztályban érdekelt Tompa Krisztián pedig győzött a krinideszi viadal mindkét futamán. Ezeknek a sikereknek is köszönhetően a sepsiszentgyörgyi sportoló már megnyerte a küzdelemsorozat idei kiírását, bár még hátravan az utolsó erőpróba, amelyet október 25-én és 26-án Ciolpani-ban tartanak.

  • Tompa Krisztián. Fotó: Motomag
    Tompa Krisztián. Fotó: Motomag

A megyeszékhelyi Sugás Motoros Klub versenyzője, Tompa Krisztián az elmúlt hétvégén a görögországi Krinideszben állt rajthoz, ahol a motokrossz Balkán-bajnokság utolsó előtti, 8. fordulóját rendezték meg. A háromszéki motoros a bolgár Kortenben begyűjtött győzelme után utazott a hellén erőpróbára, amelyen egy esetleges diadallal az MX1-es kategória bajnokává avathatták. Így Tompa nem bízott semmit a véletlenre, és már szombaton kitett magáért, magabiztos teljesítménnyel nyerte meg az időmérőt. A sepsiszentgyörgyi sportoló remek hétvégéje vasárnap is folytatódott, két kiváló startot követően mindkét futamon elsőnek intették le, és ezzel összesítésben is győzött. Ennek a sikernek is köszönhetően Krisztián egy versennyel a vége előtt már megnyerte a Balkán-bajnokság idei kiírását, az MX1-es géposztályában ez volt a második, összességében pedig a hatodik végső sikere.

„Minden jól alakult számomra a hétvégén, hiszen sikerült megnyernem a szombati kvalifikációt, majd a vasárnapi futamon is győztem. Mindkét rajtot remekül kaptam el, remek harc után megvolt a két diadal is. A görögök kiváló versenyt hoztak össze és elégedett vagyok a hétvégi eredményemmel” – nyilatkozta Tompa Krisztián, aki legközelebb Zernyesten áll rajthoz, ahol szombaton és vasárnap rendezik meg a román motokrossz-bajnokság 8. versenyhétvégéjét.

Eredmény, Balkán-bajnokság, 8. forduló (MX1): 1. Tompa Krisztián (Yamaha, Sugás Motoros Klub), 2. Mariosz Kanakisz (KTM, KTM Akademy), 3. Panagiotisz Kouzisz (TM 450, The Family Motorsport-KRD).

