Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Jánó Mihály képhistóriái Kézdivásárhelyen

2025. október 1., szerda, Közélet

Jánó Mihály Képhistóriák – Kisesszék Barabás Miklós és Gyárfás Jenő festményeiről című, a sepsiszentgyörgyi ARTPrint Könyvkiadó gondozásában megjelent nagy méretű, 149 festmény és grafika reprodukcióját tartalmazó 200 oldalas, kemény táblájú könyvét hétfő este mutatták be a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban. Az est házigazdája Hegedűs Ferenc kultúrmecénás volt.

  • Kopacz Attila, Deák Ferenc és Jánó Mihály. Tóth László felvétele
A bemutató időzítése nem véletlenszerűen történt: az idén nyolcvanadik születésnapját ünneplő Jánó Mihály művészettörténésznek hétfőn volt a névnapja. Legújabb kötete kapcsán a szerzővel, a könyv tervezőjével és kiadójával Deák Ferenc műkritikus beszélgetett, és foglalta össze Jánó Mihály művészettörténészi munkásságát. Elmondta, a jeles szerző legújabb könyvében nemcsak tényeket ismertet, hanem új perspektívát is kínál az alkotások megértéséhez, feltárva eddig kevéssé ismert részleteket, műalkotások keletkezését és sorsát, valamint új kutatási eredményekkel színesíti a festők életművét. Barabás Miklós portréi, Gyárfás Jenő híres festményei – mind egy-egy kirakósdarab a művészettörténetben. Barabás Miklós alkotásairól huszonhét esszé kapott helyet a kötetben, míg Gyárfás Jenő festészetéről hat tanulmány szól. A kötetet a szerző előszava vezeti be, a könyv végén irodalomjegyzék, képjegyzék és a képek forrásait tartalmazó jegyzék található.

Jánó Mihály arról beszélt, hogyan és mikor került közelebbi kapcsolatba a két nagy székely festőművész munkásságával a Székely Nemzeti Múzeum képtárában, ahol 1983 és 1989 között dolgozott. Arról is mesélt, hogy 1998-ban, amikor a Barabás Miklós-emlékkiállítást megszervezték, kitalálta, hogy fővédnököknek kérjék fel az akkori román és magyar elnökök feleségét, Nadia Constantinescut és Gönczné Göntér Mária Zsuzsannát, akik el is jöttek Háromszékre, ő pedig elkísérte őket a kézdimárkosfalvi Barabás-szoborhoz és a gelencei műemlék templomhoz.

A könyvbemutatón a kötetben szereplő reprodukciókat is kivetítették. Kopacz Attila az igényes kivitelezésű, a 4. SepsiBook Könyvásárra megjelentetett könyvről szólt, melynek műszaki szerkesztője felesége, Horváth Zita volt. A családias hangulatú est dedikálással és kötetlen beszélgetéssel ért véget. 

