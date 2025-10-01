Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Bűzlik a szőnyeg alól a korrupció

2025. október 1., szerda, Máról holnapra
Demeter J. Ildikó

Három év alatt közel tízezer korrupciós ügyet zártak le Romániában elévülés miatt, ami azt jelenti, hogy minden munkanapon több korrupcióval gyanúsítható személy szabadul meg a felelősségre vonástól. Az adat az Amerikai Egyesült Államoknak a hazai beruházási körülményekre vonatkozó jelentéséből származik, amely a tengerentúli üzletemberek benyomásait összegezi.

Ezek pedig lesújtók. Habár az Európai Bizottság 2022-ben megszüntette Románia igazságügyi felügyeletét, a helyzet nem javult azóta, épp ellenkezőleg: az amerikai befektetők általános korrupcióra panaszkodnak, amivel a kormány, a helyi hatóságok, a vámhivatal és a pénzügyi intézmények szintjén, sőt, még az üzleti szférában is szembesültek. És mivel egy tavalyi európai felmérés szerint a romániai üzletemberek 94 százaléka is ugyanezt tapasztalja, és a világ fejlett országait tömörítő OECD (amelynek tagságára Románia is pályázik) is azt állítja, hogy az elmúlt években elfogadott törvénymódosítások (mondjuk ki: enyhítések), illetve az ügyészekre, bírákra gyakorolt nyomás nagyon lelassították a korrupcióellenes küzdelmet, semmi kétség: e téren (is) nagyon rosszul állunk. Bizonyára azért is, mert az ország vezetői évek óta következetesen úgy tesznek, mintha a korrupció már nem lenne számottevő probléma Romániában. És ami nincs, azzal ugyebár nem kell foglalkozni.

Mondogatják ugyan többen – még maga az új államfő, Nicușor Dan is –, hogy elégedetlenek az igazságszolgáltatás munkájával, de nem túl meggyőzően, és senki nem tesz semmit azért, hogy valamiféle változást elindítson. Mindenki elakadt a bírák és ügyészek pofátlanul alacsony nyugdíjazási koránál és pofátlanul magas különnyugdíjánál, holott azért lenne egyéb tennivaló is Justitia háza táján: lehetne szigorítani a Liviu Dragnea nyomására kilúgozott törvényeket, módosítani a perek menetére, a bírói testületek összetételére, az eljárási szabályokra, hatáskörökre vonatkozó előírásokat, megszüntetni a politikai kinevezéseket és így tovább. S ha már a Bolojan-kormány a hatékonyságot tűzte a zászlajára, akkor ezt ne csak a deficitcsökkentésben gyakorolja, hanem minden közszolgáltatásnál – már csak azért is, mert ebből is nyerhet az állam és a koalíció: az ebül szerzett óriási vagyonok elkobzása, a hosszú időn keresztül felhalmozott adósságok behajtása segítene befoltozni a költségvetési lyukat és növelné a végrehajtó hatalom erkölcsi hitelét is. Az egyes személyek és cégek iránt tanúsított engedékenység ugyanis szintén korrupció- vagy legjobb esetben tehetetlenségszagot áraszt.

Bizonyára ez is közrejátszik abban, hogy a lakosság 55 százaléka szeretné teljesen új pártokkal helyettesíteni a meglévőket. Ha a kormánypártok nem értik meg, hogy a tisztességes közélet megteremtése saját érdekük is, el fognak tűnni.

 

Fotó: Facebook / Direcția Națională Anticorupție

Szerző: Demeter J. Ildikó Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-01 08:00
2025-10-01: Közélet - Bartos Lóránt:

Szent Mihály-napi búcsú és zászlószentelés

Hármas esemény helyszíne volt a Kézdialmás és Lemhény közös tulajdonát képező, Szent Mihály arkangyal nevét viselő barokk templom: a védőszent napján búcsút tartottak, az ünnepi szentmisét követően pedig könyvbemutató és zászlószentelés is volt. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Sajgó Balázs, a Gyulafehérvári Caritas lelki igazgatója volt. 
2025-10-01: Közélet - :

A hallgatás is erőszak (Rendőrségi kampány az iskolákban)

Háromszéken kampány indult az iskolai bántalmazás ellen. A rendőrség a Hozd felszínre az iskolai erőszakot programmal arra ösztönzi a diákokat, hogy merjenek beszélni a zaklatásról és a veszélyes helyzetekről. Az iskolákban tartandó találkozókon fel kívánják hívni a figyelmet a konfliktusok, az online veszélyek és a káros szenvedélyek kockázataira. A hatóság üzenete egyértelmű: az erőszakot nem szabad elhallgatni, minden gyerek hangja számít.
