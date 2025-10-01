Háromszéken kampány indult az iskolai bántalmazás ellen. A rendőrség a Hozd felszínre az iskolai erőszakot programmal arra ösztönzi a diákokat, hogy merjenek beszélni a zaklatásról és a veszélyes helyzetekről. Az iskolákban tartandó találkozókon fel kívánják hívni a figyelmet a konfliktusok, az online veszélyek és a káros szenvedélyek kockázataira. A hatóság üzenete egyértelmű: az erőszakot nem szabad elhallgatni, minden gyerek hangja számít.

A család után az iskola a gyermek legfontosabb nevelési terepe, nemcsak tudást ad át, hanem hozzájárul a diákok személyes és társadalmi fejlődéséhez is. Ezért az iskolai biztonság országos prioritás, a gyerekek védelme a veszélyes magatartásoktól pedig kiemelt feladatot jelent a felelős intézmények számára – fogalmazzák meg a Kovászna megyei rendőrség közleményében.

Az Országos Rendőrfőkapitányság által indított A hallgatás is erőszak – A te hangod a megoldás című országos kampányhoz csatlakozva a Kovászna megyei rendőrség elindította a Hozd felszínre az iskolai erőszakot című kezdeményezést, melyet a 2025–2026-os tanévben kíván életbe léptetni. Céljuk, hogy biztonságos oktatási környezet jöjjön létre, ahol minden gyermek mer beszélni a veszélyekről és bátran kér segítséget, ha szükséges.

Az iskolásokkal és pedagógusokkal tartandó találkozókon a rendőrök több fontos témát kívánnak feldolgozni. Ilyen a kockázatok tudatosítása: milyen hatásai vannak a fizikai és szóbeli erőszaknak, a zaklatásnak és a kiközösítésnek a gyerekek lelki fejlődésére; a kockázatos helyzetek felismerése: hogyan juthat el egy egyszerű vita az erőszakig, milyen veszélyeket hordoz az alkohol, a tiltott szerek fogyasztása, illetve az online világ kockázatai; a jelentés fontossága: a gyerekeket arra ösztönzik, hogy ne hallgassanak az erőszakról, hanem forduljanak tanáraikhoz, szüleikhez vagy a rendőrökhöz, ha ellenséges viselkedést tapasztalnak az iskolában.

A rendőrségi közleményben különböző ajánlásokat is megfogalmaztak. A diákokat arra kérik, ne válaszoljanak provokációkra, kerüljék a konfliktusokat, ha erőszak áldozatai vagy szemtanúi, azonnal forduljanak megbízható felnőtthöz, használják bátran a hatóságok által biztosított bejelentési csatornákat. A tanároknak javasolják: figyeljék a diákcsoportok működését, és időben avatkozzanak be, a konfliktusok első jeleinél; teremtsenek tiszteleten és együttműködésen alapuló légkört, ahol minden gyermek elfogadottnak érzi magát; dolgozzanak folyamatosan együtt a szülőkkel és a rendőrökkel a veszélyhelyzetek megelőzéséért. Végül a szülőknek ajánlják: beszélgessenek rendszeresen gyermekeikkel az iskolai élményeikről és a kölcsönös tisztelet fontosságáról; figyeljék gyermekeik online tevékenységét, és magyarázzák el az idegenekkel való kommunikáció veszélyeit; támogassák gyermekeiket abban, hogy merjenek szólni, ha veszélyben érzik magukat.

Az iskolai erőszakot nem szabad elhallgatni vagy figyelmen kívül hagyni. Minden gyermek hangja hozzájárulhat egy biztonságosabb iskolai környezet megteremtéséhez – zárja közleményét a Kovászna megyei rendőrség. (sz.)