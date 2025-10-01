Büntetik a szemetelőket

Év elejétől szeptemberig mintegy kétszáz esetben bírságolt, illetve nyújtott át figyelmeztetést szemetelésért a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség. Mint legutóbbi beszámolójukból kiderült, bár Sepsiszentgyörgy tiszta városnak számít, mégis sokan szennyezik a települést.

A helyi rendőrség kimutatása szerint kilenc hónap alatt 101 bírságot róttak ki és 95 írásos figyelmeztetést adtak át a városszerte tapasztalt szemetelés miatt.

A tömbházak között található gyűjtőpontoknál gyakori, hogy a háztartásokból származó hulladék a tárolók körül, a földön halmozódik. A helytelen gyűjtésért a helyi rendőrök közel félszáz esetben figyelmeztették a mulasztáson ért városlakókat, három alkalommal viszont büntettek is. A kiszabható pénzbírság ilyen esetben 100–300 lej között mozog.

A visszaváltható pillepalackokat guberálók gyakran szétdobálják a kukák tartalmát, emiatt 19 személyt bírságoltak meg, hárman figyelmeztetéssel még megúszták a szabálysértést. Hasonló helyzetben már jelentősen nagyobb, 1000 lejig terjed a kiróható pénzbírság – derül ki a tájékoztatóból.

A hulladéktárolók mellé ledobott karton miatt is fizetnie kellett öt személynek, és az is pénzbírságot kockáztat – 150–300 lej közötti összeget –, aki nem a kukába vagy az erre a célra kijelölt tárolóba dobja a szemetet.

A kukák mellé kihelyezett rossz bútor is bírságot – 300–1000 lej – von maga után – hívta fel a figyelmet a helyi rendőrség, ugyanakkor megjegyezvén: igénylés esetén a Tega Rt. a megyeszékhelyen ingyen elszállítja a régi bútorokat, lomokat. Kiemelték továbbá, hogy mindenkinek a lakásához tartozó gyűjtőponton kell eldobnia a háztartásában keletkezett szemetet, nem megengedett, hogy magánházban élők a tömbházaknak kijelölt kukákba vagy azok közelében hagyják hátra az otthonaikból származó hulladékot. Ilyen helyzettel is szembesültek idén a helyi rendőrök: 4 személynek fizetnie kellett, további kilenc pedig írásos figyelmeztetést kapott.