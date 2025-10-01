Nagy sikerű bábkiállítás Kézdivásárhelyen

A minorita rendház dísztermében kapott helyet és hétfőig látogatható az a bábkiállítás, amelyet a gyermekek éve kapcsán hozott tető alá a háromszéki önkormányzat. A hatvanéves figurák egy vándorkiállítás részét képezik, Barótról érkeztek a céhes városba.

A magyar népmese hetén Kovászna Megye Tanácsa Kézdivásárhelyre is elvitte azt a bábos kiállítást, amelyet az idei gyermeknapon a megyeszékhelyen mutattak be. „Ezek a bábok Baróton a művelődési házban laknak, Polgár Sárika tanító néni készítette őket ezelőtt hatvan évvel. Kivettük a régi szertárakból, a tékákból, és körbevisszük a megyében – ezen a héten Kézdivásárhelyen –, megmutatjuk a gyerekeknek. Nagyon megfelelő ez az időszak, hiszen a héten van a magyar népmese napja, Benedek Elek születésnapja, így nagyon sok mesére emlékezünk ezáltal. Interaktív módon meg tudjuk mutatni a gyerekeknek, hogy honnan eredeztethető a háromszéki bábszínház, mivel ezek a figurák adták az alapját, amiből később a Cimbora lett” – tudtuk meg Ájgel Ágnestől, a megyei tanács által koordinált gyermekek éve egyik programszervezőjétől.

Mint elmondta, bemutatják a gyermekeknek a kasírtechnikával készített bábokat, ugyanakkor van egy sarok is, ahol a legkisebbek ki is próbálhatják a bábszínházazást. „Hétfőn volt bábszínház is, a gyerekek élőben nézhették meg a gyergyószentmiklósi HalVirág Bábszínház előadását, ezt mintegy kétszáz kisgyereknek okozott örömöt” – tette hozzá Ájgel Ágnes.