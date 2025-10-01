Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A szívükért sétáltak

2025. október 1., szerda, Közélet

Hétfő délután a rossz idő ellenére több tucatnyian vettek részt Kézdivásárhelyen a Séta a szívünkért eseményen, melyet ezúttal is civil szervezetek hoztak tető alá.

  • Esőben is sétáltak a résztvevők. Fotó: Bakk-Vitális Kinga Mária
Az esős, hideg időjárás ellenére is mintegy hetvenen gyűltek össze a Wilhelm Wegener nevét viselő parkban a Séta a szívünkért rendezvényre, a résztvevők között ott voltak a Molnár Józsiás- és a Petőfi Sándor-iskola diákjai is. 

Az egybegyűlteket Ráduly Attila, a Zöld Nap Egyesület elnöke köszöntötte, majd dr. Erdélyi Csaba nyugalmazott belgyógyász főorvos tartott előadást a szív egészségéről. Ezt követően az esemény résztvevői besétáltak a Gábor Áron térre, majd onnan visszagyalogoltak a kiindulási ponthoz, az időjáráshoz kellett igazítaniuk a máskor lényegesen hosszabb utat. A sétát a kézdivásárhelyi Rotary Klub, a Wegener Pro Sanitate Alapítvány és a Zöld Nap Egyesület hozta tető alá, a városháza pedig Kézdivásárhelyhez kapcsolódó kifestőkönyvvel ajándékozta meg a résztvevőket. (bartos)

