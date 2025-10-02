Elhalálozás
„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
ifj. MIHÁLY JÁNOS
életének 42. évében 2025. október 1-jén örökre
megpihent.
A szeretett gyermektől, férjtől, édesapától, sógortól, komától, keresztapától, közeli és távoli rokontól, szomszédtól, jó ismerőstől október 3-án, pénteken 15 órakor veszünk végső búcsút a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Hiánya örökké velünk marad.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a bölöni születésű kézdivásárhelyi
GYENGE ANDRÁS
szerető szíve életének 96. évében megszűnt dobogni.
Utolsó útjára 2025. október 2-án 16 órakor kísérjük a kézdivásárhelyi régi református temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
DOMOKOS ISTVÁN
életének 68. évében elhunyt.
Temetése 2025. október 4-én, szombaton 13 órakor lesz református szertartás szerint a sepsiszentgyörgyi vártemplomi ravatalozónál.
Részvétfogadás temetés előtt egy órával.
Kérjük gyászoló testvéreinket, hogy mivel drága halottunk földi hamvai urnába kerülnek, az utolsó búcsúra se koszorút, se virágot ne hozzanak, kegyeletüket egyszerűen jelenlétükkel fejezzék ki.
A gyászoló család
Megemlékezés
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
a szentivánlaborfalvi
NAGY KATALINRA
halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Fia, Károly és családja
Nagy utazás az életünk.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
BARTHA-CSERGŐ IBOLYÁRA, aki hat hete távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
Emlékekből rakok össze képet. Szomorú és nagyon, nagyon fáj. Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a székelytamásfalvi TUSA ÁRPÁDNÉRA
(MANYIKA nénire)
halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Drága édesanyámra, az uzoni VERESS MAGDÁRA
emlékezünk szeretettel, aki egy éve távozott el szerető családja köréből.
Leánya, Hajnal
