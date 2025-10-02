Elhalálozás

„Nem múlnak ők el, kik

szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

ifj. MIHÁLY JÁNOS

életének 42. évében 2025. október 1-jén örökre

megpihent.

A szeretett gyermektől, férjtől, édesapától, sógortól, komától, keresztapától, közeli és távoli rokontól, szomszédtól, jó ismerőstől október 3-án, pénteken 15 órakor veszünk végső búcsút a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Hiánya örökké velünk marad.

A gyászoló család

1120440

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a bölöni születésű kézdivásárhelyi

GYENGE ANDRÁS

szerető szíve életének 96. évében megszűnt dobogni.

Utolsó útjára 2025. október 2-án 16 órakor kísérjük a kézdivásárhelyi régi református temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1120438

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

DOMOKOS ISTVÁN

életének 68. évében elhunyt.

Temetése 2025. október 4-én, szombaton 13 órakor lesz református szertartás szerint a sepsiszentgyörgyi vártemplomi ravatalozónál.

Részvétfogadás temetés előtt egy órával.

Kérjük gyászoló testvéreinket, hogy mivel drága halottunk földi hamvai urnába kerülnek, az utolsó búcsúra se koszorút, se virágot ne hozzanak, kegyeletüket egyszerűen jelenlétükkel fejezzék ki.

A gyászoló család

du.

Megemlékezés

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

a szentivánlaborfalvi

NAGY KATALINRA

halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, ­emléke áldott.

Fia, Károly és családja

1120432

Nagy utazás az életünk.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

BARTHA-CSERGŐ IBOLYÁRA, aki hat hete távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

3069

Emlékekből rakok össze képet. Szomorú és nagyon, nagyon fáj. Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a székelytamásfalvi TUSA ÁRPÁDNÉRA

(MANYIKA nénire)

halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335450

Drága édesanyámra, az uzoni VERESS MAGDÁRA

emlékezünk szeretettel, aki egy éve távozott el szerető családja köréből.

Leánya, Hajnal

4335475