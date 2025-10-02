Az elmúlt hétvégén Gyergyóremetén tartották meg a Székelyföldi Regionális Díjugrató-bajnokság 2025-ös, csonka idényének utolsó, egyben döntő fordulóját, amelyen az árkosi Barabás Lovarda színeiben két háromszéki sportoló állhatott fel a dobogóra. Ez volt a küzdelemsorozat tizedik kiírása, és mivel jövőben ebben a formájában már nem kerül megrendezésre a népszerű viadal, így vasárnap utolsó alkalommal avattak bajnokot.

A 2025-ös volt az utolsó idénye az egy évtizede életre hívott Székelyföldi Regionális Díjugrató-bajnokságnak, amelynek az elmúlt hétvégén tartották meg a záró viadalát. A gyergyóremetei esemény egyben a mostani kiírás döntője is volt, ahol tizenhárom klub színeiben mintegy százan harcoltak a legjobbaknak járó elismerésért. Az előző versenyektől eltérően Háromszéket egyedül az árkosi Barabás Lovarda képviselte: az ügyességi versenyben Ajgel Renáta Kócos hátán az első helyen végzett, míg Kisgyörgy Anna Zafir nyergében a második lett.

A háromnapos erőpróba végén utoljára avattak bajnokot a regionális díjugrató-viadal keretében, és ezúttal is volt aminek örvendeniük a háromszéki lovasoknak, hiszen a Barabás Lovarda versenyzői összesítésben két első és két második hellyel zártak. Az 55 centiméter magas akadályok 12 év alatti kategóriájában Csáki Rebeka ezüstérmes lett, a 12 esztendő felettiek között Varga Kincső a legjobbnak bizonyult, míg csapattársa, Barabás Dávid a dobogó második fokára állhatott fel. Az árkosiak második bajnoki címe Lőrincz Eszter nevéhez fűződik, aki a 80 centiméteres kategóriában utasított mindenkit maga mögé.

Az utolsó Székelyföldi Regionális Díjugrató-bajnokság végeredménye: * 55 centiméteres kategória, 12 év alatt: 1. Molnár Anna/Szikra (Remetei Lovasklub, Gyergyóremete), 2. Csáki Rebeka/Kócos (Barabás Lovarda, Árkos), 3. Gál Hanna/Rege (Astoria Horse Center, Gyergyószentmiklós); 12 év felett: 1. Varga Kincső/Kócos, 2. Barabás Dávid/Tábornok (mindketten a Barabás Lovardától), 3. Hajdú Orsolya/Ceci (Transilió Lovasudvar, Csíkmadéfalva) * 80 centiméteres kategória: 1. Lőrinc Eszter/Zafir (Barabás Lovarda), 2. Petréd Edina/Cristalla (Remetei Lovasklub), 3. Ladó Bernadett/Angyal (Csicser Lovarda, Székelyudvarhely) * 100 centiméteres kategória: 1. Kovács Jazmin/Mici (Remetei Lovasklub), 2. Lakatos Emma/Casanova (Transilió Lovasudvar), 3. Nyisztor Zsófia/Viktor (Remetei Lovasklub) * 110 centiméteres kategória: 1. Petréd Gáspár/Jalloubet (Remetei Lovasklub).