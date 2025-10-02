A sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club és az MTK Budapest karatésai szeptember 27-én a 19. Csordás József nemzetközi meghívásos emlékversenyen, közismert nevén az Avas Kupán tették próbára magukat a Miskolci Egyetem Körcsarnokában. A háromszéki sportolók remekül szerepeltek, tíz arany-, tizenegy ezüst- és kilenc bronzérmet szereztek, ezzel a klub az összesített éremtáblázat első helyén végzett.

A megmérettetésre Romániából, Szlovákiából és Magyarországról 539 versenyző érkezett, akik hat küzdőtéren mérték össze tudásukat. A sepsiszentgyörgyi utánpótláskorú karatésok idén is méltó helytállással bizonyították felkészültségüket, ugyanis a Baranyi Zsófia és Virág András edzők által irányított harmincöt sportoló a különböző korosztályokban harminc alkalommal állhatott dobogóra. „Idén is jó hangulatban telt a verseny, ahol az utánpótláskorú versenyzőink korrekt körülmények között tapasztalhatták meg a küzdelmet és gyakorolhatták mindazt, amit az edzéseken tanulnak. A viadalon nemcsak a gyermekek tanulnak meg versenyezni, hanem a szülők is, akik elkísérnek minket ezekre az erőpróbákra” – fogalmazott Virág András. Kiemelte, az Avas Kupa immár közel két évtizede biztosít lehetőséget a fiatal sportolóknak a nemzetközi szintű megmérettetésre, és idén is hozzájárult ahhoz, hogy élményekkel és szép eredményekkel gazdagodhassanak.

Eredmények, 19. Avas Kupa:

* aranyérem: Albert Ákos (12–13 év, -45 kg), Benkő János Magor (10–11 év, -30 kg), Bucsi Anna (8–9 év, -33 kg), Jankó Andrea (kadett, -54 kg), Kovács Erik (8–9 év, -25 kg), Péter-Csiki Mátyás (8–9 év, -30 kg), Péterfi Laura (8–9 év, +33 kg), Rétyi Ödön Dániel (8–9 év, +30 kg), Simon Gábor Krisztián (10–11 év, -30 kg), Solymossy Zakariás (8–9 év, -30 kg)

* ezüstérem: András-Nagy Dorottya (10–11 év, -43 kg), Benkő Abigél (12–13 év, -47 kg), Béres Regina (8–9 év, -28 kg), Buslig Zsófia (12–13 év, -47 kg), Dezső Anna (10–11 év, +43 kg), Feneki Ujfalvi Dávid (8–9 év, -30 kg), Kovács Milán (12–13 év, -40 kg), Pap Adrienn (12–13 év, -47 kg), Para Lőrinc (12–13 év, -40 kg), Pulugor András (12–13 év, -50 kg), Voiculescu Olivér (8–9 év, +30 kg)

* bronzérem: András-Nagy Patrícia (12–13 év, -52 kg), Both Balázs Kund (10–11 év, -30 kg), Fazakas Erik (10–11 év, -30 kg), Gecse Luca (10–11 év, -38 kg), Koncz Gyopárka (12–13 év, -42 kg), Olosz Panna (12–13 év, -42 kg), Szabó Norbert (10–11 év, +40 kg), Taranek Bernárd (12–13 év, -55 kg és kadett, -57 kg). (miska)