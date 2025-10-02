Három sepsiszentgyörgyi klub is képviseltette magát az elmúlt hétvégén Brassóban rendezett dzsiudzsicu Kokoro Kupán, amelyen tizenhat romániai csapat színeiben több mint háromszázan léptek tatamira. Ebben a népes mezőnyben a megyeszékhelyi harcosok kitettek magukért, 41 dobogós helyezést értek el a brassó viadal tizenharmadik kiírásán.

A megyeszékhelyi Art of the Samurai Sportklub tizenhárom sportolóval vett részt a Cenk alatti kupaviadalon, ahol fighting (harc) és newaza (földharc) versenyszámban összesen huszonkilenc próbán huszonnégy dobogós helyezést szereztek. Az U16-os korcsoportban Józsa Bianka egy első és egy második, Lázár Anna Kincső két első, Jakab Zsanett két második, Pakó Kriszta Henrietta egy második, míg Török Áron egy második és egy harmadik helyezést ért el. Az U18-asok viadalán Tankó Nimród egy első és egy második, Kiss Ákos egy első, egy második és két harmadik, Béres Bence Károly egy első és egy harmadik, Török Vilmos két második helyezést jegyzett. A 14 év alattiak versenyében Bán Nimród harmadik lett, míg az U12-esek között Török Boróka háromszor, míg Gârbea Yvette kétszer állhatott fel a pódiumra.

A Sepsiszentgyörgyi MSK-tól Adrian Claudiu Stănciuleasa az U18-as korosztályban két első helyezést gyűjtött be, a kimonós és kimonó nélküli harcban sem talált legyőzőre.

A szintén szentgyörgyi Show Time SK összesen tizenöt dobogós helyezést jegyzett. Sportolói közül László Péter, Dragoș Maghiar első lett, Sophia Florea és Bács Rita kétszer, Răzvan Petruț Sandu pedig egyszer volt második. Mellettük Andrei Alin Pantelimon kétszer bizonyult a legjobbnak, Miruna Măsar egy első és egy második helyezésnek örülhetett, Hanna Alesya Mămăligoi az elvesztett döntője után megnyerte a harmadik helyért kiírt párharcát, míg Ianis Bărbulescu harmadik helyen végzett. (t)