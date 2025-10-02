Péntektől vasárnapig Székelyudvarhelyen rendezték meg a férfi B-osztályos asztalitenisz-bajnokság odavágóját, a teremtornán pedig jelen volt a Sepsi ISK fiúcsapata is. A nagyon fiatal megyeszékhelyi együttes elvesztette az összes mérkőzését, így a nyolcadik helyről várja a tavaszi folytatást.

A Sepsi ISK a Farkas Hunor, Por-Rozsnyai Zsolt, Kádár Benedek és Kányádi Máté összeállításban utazott a férfi B-osztályos asztalitenisz-bajnokság székelyudvarhelyi teremtornájára, ahol a mezőny legfiatalabb csapataként legfontosabb céljuk a tapasztalatszerzés volt. A Kocsis-Tulit Balázs által felkészített együttes az összes mérkőzését elvesztette, így az 1-es csoport utolsó helyén fejezte be az odavágó-sorozatot. „Három 12 éves és egy 15 esztendős sportolóval vettünk részt a küzdelemsorozaton és egyértelmű célunk a tapasztalatszerzés volt. A fiúk lassan rázódtak bele a mérkőzésekbe, és szembesülniük kellett azzal, hogy már nem gyerekek között versenyeznek. Meccsről meccsre egyre jobban játszottak, a végére pedig egészen bátran pingpongoztak” – mondta a megyeszékhelyi sportiskola edzője.

A 1-es csoport állása: 1. Dicsőszentmártoni TT (7 győzelem/0 vereség) 14 pont, 2. Brassói Energy (6/1) 13 pont, 3. Topspin Florești (4/3) 11 pont, 4. Temesvári Raris (3/4) 10 pont, 5. Bukaresti OK Club SK (3/4) 10 pont, 6. Székelykeresztúri Fit Feel (3/4) 10 pont, 7. Székelyudvarhelyi ISK (2/5) 9 pont, 8. Sepsi ISK (0/7) 7 pont. (t)