Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

AsztaliteniszA nyolcadik helyen zártak

2025. október 2., csütörtök, Sport

Péntektől vasárnapig Székelyudvarhelyen rendezték meg a férfi B-osztályos asztalitenisz-bajnokság odavágóját, a teremtornán pedig jelen volt a Sepsi ISK fiúcsapata is. A nagyon fiatal megyeszékhelyi együttes elvesztette az összes mérkőzését, így a nyolcadik helyről várja a tavaszi folytatást.

  • A Sepsi ISK fiatal csapata. Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub
    A Sepsi ISK fiatal csapata. Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub

A Sepsi ISK a Farkas Hunor, Por-Rozsnyai Zsolt, Kádár Benedek és Kányádi Máté összeállításban utazott a férfi B-osztályos asztalitenisz-bajnokság székelyudvarhelyi teremtornájára, ahol a mezőny legfiatalabb csapataként legfontosabb céljuk a tapasztalatszerzés volt. A Kocsis-Tulit Balázs által felkészített együttes az összes mérkőzését elvesztette, így az 1-es csoport utolsó helyén fejezte be az odavágó-sorozatot.  „Három 12 éves és egy 15 esztendős sportolóval vettünk részt a küzdelemsorozaton és egyértelmű célunk a tapasztalatszerzés volt. A fiúk lassan rázódtak bele a mérkőzésekbe, és szembesülniük kellett azzal, hogy már nem gyerekek között versenyeznek. Meccsről meccsre egyre jobban játszottak, a végére pedig egészen bátran pingpongoztak” – mondta a megyeszékhelyi sportiskola edzője.

A 1-es csoport állása: 1. Dicsőszentmártoni TT (7 győzelem/0 vereség) 14 pont, 2. Brassói Energy (6/1) 13 pont, 3. Topspin Florești (4/3) 11 pont, 4. Temesvári Raris (3/4) 10 pont, 5. Bukaresti OK Club SK (3/4) 10 pont, 6. Székelykeresztúri Fit Feel (3/4) 10 pont, 7. Székelyudvarhelyi ISK (2/5) 9 pont, 8. Sepsi ISK (0/7) 7 pont. (t)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-02 08:00 Cikk megjelenítése: 116 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 667
szavazógép
2025-10-02: Sport - :

Kiválóan teljesítettek a Kokoro Kupán (Dzsiudzsicu)

Három sepsiszentgyörgyi klub is képviseltette magát az elmúlt hétvégén Brassóban rendezett dzsiudzsicu Kokoro Kupán, amelyen tizenhat romániai csapat színeiben több mint háromszázan léptek tatamira. Ebben a népes mezőnyben a megyeszékhelyi harcosok kitettek magukért, 41 dobogós helyezést értek el a brassó viadal tizenharmadik kiírásán.
2025-10-02: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Galériák Fehér Éjszakája
Sepsiszentgyörgy 4. alkalommal csatlakozik a Galériák Fehér Éjszakája országos programsorozathoz október 3–5. között. Az idei események helyszíne a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér és az Erdélyi Művészeti Központ. Részletes program a magma.ro honlapon.
rel="noreferrer"