Galériák Fehér Éjszakája Sepsiszentgyörgy 4. alkalommal csatlakozik a Galériák Fehér Éjszakája országos programsorozathoz október 3–5. között. Az idei események helyszíne a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér és az Erdélyi Művészeti Központ. Részletes program a magma.ro honlapon.

♦ A program ideje alatt a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben az Önkéntes újhullám című kiállítás első fejezete látogatható, amely a sepsiszentgyörgyi Művészeti Líceum első öt generációjának művészetszervező és alkotói tevékenységéből jött létre. ♦ Az Erdélyi Művészeti Központban a programok a Műcsarnok Experimentum – Nagy Pál és tanítványai című utazó tárlatához kapcsolódnak. A tárlat emléket állít a marosvásárhelyi és erdélyi képzőművészeti oktatás meghatározó személyiségének, a festő, grafikus és művészeti író Nagy Pálnak, ugyanakkor bemutatja 29 egykori tanítványának kísérletező szellemiségű munkáit is.

A pénteki program: a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben rendkívüli nyitvatartás 18-tól 23 óráig; AnnART Archívum – Exkluzív vetítés az Ann­ART Performansz Fesztivál (1990–1999) válogatott videóanyagából; az EMŰK-ben rendkívüli nyitvatartás 9 és 16 óra, valamint 18 és 23 óra között; 19 órától Múltidéző beszélgetés Ütő Gusztáv képzőművésszel, egyetemi tanárral az Experimentum kiállításhoz kötődően; 20.30–22 óráig Nagy Pálra emlékezve – videóinterjúk az Experimentum tárlat néhány kiállító művészével.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Eugène Ionesco Rinocéroszok című darabját október 3-án és 4-én 19 órától Sepsiszentgyörgyön a színház nagytermében játsszák. A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházzal közösen színpadra vitt, Bocsárdi László által rendezett előadásra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon lehet jegyet vásárolni.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Október 6–8. között há­romállomásos turnéra indul Lúdas Matyi, a Liba és a Döbrögi házaspár. A népszerű mesehősökkel a marosvásárhelyi, szovátai és székelykeresztúri gyerekek találkozhatnak. ♦ A hónap közepén a Tiszán innen, Dunán túl című folklór­előadást, amely a Hazától hazáig című produkció kamaraváltozata, a XVI. Székelyföld Napok keretében három vidéki településen, Gyimesközéplokon, Ozsdolán és Uzonban mutatják be. ♦ A Napszentület című legújabb produkció októberben Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Baróton és Gyergyóalfaluban is látható lesz. A baróti előadás a XVI. Székelyföld Napok része. ♦ Októberben újraindul a táncházsorozat. 17-én új helyszínen, az Óriás­pince Rendezvényteremben (Sepsiszentgyörgy, Csíki u. 62.) várják a táncoslábúakat minden korosztályból. A talpalávalót ezúttal is a Folker Együttes és a Heveder banda húzza, a házigazdák pedig Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bence, akik gyimesi táncokat fognak tanítani.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai programja: 16 órától Rossz­fiúk (magyarul beszélő), 16.15-től Sneaks (románul beszélő), 18 órától Egyik csata a másik után (magyarul beszélő) és Bocs, kicsim (román feliratos), 20.15-től Az évszázad zsákmánya (román akciófilm), 21 órától Downton Abbey: A nagy finálé (román feliratos). Honlap: artacinema.ro/hu.

FILMTETTFESZT KOVÁSZNÁN. A 25. alkalommal megrendezett Erdélyi Magyar Film­szemle, a legjelentősebb és legrégebbi erdélyi magyar filmfesztivál kovásznai vetítései: ma 10 órától Kippkopp és a tizenkét hónap, 12 órától Hegyizene, 19 órától Véletlenül írtam egy könyvet; szombaton 19 órától Sünvadászat; vasárnap 19 órától Futni mentem. Részletes filmajánlók, leírások az esemény Facebook-ol­dalán.

Hitvilág

IMALÁNC A BÉKÉÉRT. A sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport kezdeményezésére imalánc kezdődik a békéért. A béke Isten ajándéka, melyért nap mint nap hálásaknak kell lennünk. Kérjük Istentől magunk, családjaink, közösségeink, nemzetünk és a világ számára ezt az ajándékot. Bekapcsolódni október 2. és november 6. között lehet a RomKat.ro Facebook-oldalán közölt videókon és a Mária rádió adásain keresztül (7.30-kor és 21.15-kor). A nyitó szentmise Sepsiszentgyörgyön a Szent József-templomban ma 18 órakor kezdődik, melyet Karácson Tibor műsor­igazgató mutat be és a Mária rádió élőben közvetít.

ROMÁNIAI MÁRIA ÚT KONFERENCIA. Idén, október 3–5. között tartják Csíksomlyón a Romániai Mária Út éves konferenciáját, amely már 15. a sorban. Az idei év a Remény zarándokai szellemében zajlik, így munkamegbeszélést is tartanak. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött az esemény Facebook-oldalán. A pénteki program: 17–17.30-ig érkezés és regisztráció; 17.30–19.30-ig ünnepélyes megnyitó és köszöntők; 19.10-től A Mária Út tudományos megközelítése, előadó Horváth Alpár egyetemi adjunktus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi Tagozatának igazgatója; 19.30-tól élménybeszámolók: 1 Úton zarándoklat, pünkösdi búcsú zarándoklat, Romániai Camino-zarándoklat, Kolozsvári Magyar Napok, Fuss Neki, Ferbit, Molnár Sándor-emlékzarándoklat, EKE-vándortábor; 21 órától közös vacsora és kötetlen beszélgetés.

Zene

BARTÓK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Október 4-ig Bartók Sepsiszentgyörgyön címmel különleges kulturális eseménysorozat zajlik a megyeszékhelyen, mellyel a világhírű zeneszerző, Bartók Béla 1927-es sepsiszentgyörgyi látogatásának és a Székely Nemzeti Múzeumban adott koncertjének közelgő századik évfordulóját ünneplik. Ma 18 órától a MÁV Szimfonikus Zenekar Vonósnégyes koncertje hallható a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében. Jegyek a városi jegyirodában, az eventim.ro oldalon kaphatók, s elérhetők a helyszínen is.

KAMARAKONCERT. Az Árkosi Kulturális Központ Sepsiszentgyörgy, Oltmező utca 6. szám alatti hangversenytermében ma 19 órától a Japánban szevezett Román Nemzetközi Zenei Verseny nyertesei lépnek fel: Marina Wako (zongora), Lena Shioda (hegedű), Koki Isobe (hegedű) és Mayuko Bando (hegedű). Zongorakíséret: Valentin Mureșan, a turné zenei vezetője Shimada Kazuko. A helyek száma korlátozott, jegyek (30 lej) előre is vásárhatók a központ székhelyén 9–15 óra között.

JUBILEUMI HANGVERSENY. A zene világnapját rendszeresen megszervező Cantus Firmus Vegyes Kar megalakulásának 45. évfordulója alkalmából jubileumi hangversenyt tart pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban. Fellépő kórusok: Mezőkeresztesi Férfikórus, Mezőkeresztesi Kamarakórus, Kovásznai Pastoral, Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda, valamint a 45 éves Cantus Firmus Vegyes Kar.

ÖKUMENIKUS KÓRUSTALÁLKOZÓ. A Laudate Kamarakórus szervezésében szombaton 10 órától a sepsiszentgyörgyi Gyár utcai Krisztus Király-templomban kerül sor a 24. Ökumenikus Kórustalálkozóra.

HANGVERSENYÉVAD. A Georgius Kamarazenekar és a Csíki Kamarazenekar közös hangversenye nyitja meg a 2025–2026-os sepsiszentgyörgyi hangverseny­évadot október 23-án, csütörtökön 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében. Az est különleges jelentőséggel bír, hiszen a két kamarazenekar közös produkciója az 1956-os forradalom hősei előtt tiszteleg. A nyitóhangversenyre jegyeket vásárolni a városi kulturális szervezőirodában lehet. A jegy ára 40, illetve 20 lej.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Pákéban és Orbaiteleken, pénteken Szörcsén és Székelytamásfalván. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Október 3-áig naponta 8–16 óra között Sepsibesenyőn és a Besenyői-tó környékén szünetel az áramszolgáltatás.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén október 4–5-én termelői vásárt tartanak az Urban-Locato Kft. szervezésében.

MEGHALLGATÁS. A Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselői október 3-án, hétfőn 10 órától tartanak meghallgatást Sepsiszentgyörgyön a prefektúrán. Az érdeklődők személyesen vagy telefonon jelentkezhetnek a meghallgatásra az intézmény székhelyén vagy a Nép Ügyvédje irodájának 0268 471 100-as telefonszámán. Minden el­járás ingyenes, az anyanyelv használata szavatolt.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Grigore Bălan úti Salvia I. gyógyszertár (0267 313 513) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. patika tart nyitva.