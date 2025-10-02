Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Pályázati felhívásHáromszék az én hazám

2025. október 2., csütörtök

Coroi Artur történész emléke előtt adózva a Székely Mikó Kollégium Alapítvány a Székely Nemzeti Múzeummal partnerségben második alkalommal hirdet helytörténeti pályázatot Háromszék az én hazám címmel.

A háromszéki települések múltjához-jelenéhez kapcsolódó pályamunkát két korcsoport számára hirdeti meg az alapítvány. Középiskolások 10–15 oldalas, egyetemisták 20–25 oldal terjedelmű dolgozat elkészítésével jelentkezhetnek az alábbi témakörökből:

1. Sírköveink üzennek – régi sírkövek temetőinkben (temetőbejáráson alakuló terepmunka, régi sírkövek dokumentálása, amely kiterjedhet több településre).

2. Sorsalakító események a háromszéki emberek életében – visszaemlékezések, interjúk készítése a II. világháborút, a kommunizmus időszakát, a ’89-es rendszerváltozást megélt személyekkel.

3. Értékőrző település – javaslat egy háromszéki település Kovászna Megyei Értéktárba történő felvételéhez (kulturális örökség, természeti környezet, agrár- és élelmiszergazdaság, épített környezet, sport, egészség és környezet / borvizek, gyógyvizek / turizmus és vendéglátás).

4. Meghatározó történelmi esemény egy település történetében – helytörténeti szakirodalom alapján olyan események beazonosítása és bemutatása, amelyek meghatározták egy település fejlődését, arculatát, lakóinak kollektív emlékezetét.

5. Háromszéki települések fekete-fehér fotográfiákon – egy település fotók alapján történő bemutatása. Lényege, hogy a tanulmányt olyan, főleg fehér-fekete fotók alapján kell megírni, amelyek beszédesen bemutatják az adott helység korabeli épületeit, eseményeit, lakóit, mindezek által egy korkép kerül az olvasók elé.

Jelentkezni október 20-ig lehet a szekelymiko.alapitvany@gmail.com címen. A pályázók a jelentkezést követően e-mailben kapják meg a pályamunkák elkészítésének részletes útmutatóját. A pályamunkák beküldési határideje: 2026. március 1. Eredményhirdetésre 2026 tavaszán a Székely Nemzeti Múzeumban kerül sor. A díjazott pályamunkákat diákkonferencián is bemutatják, valamint nyomtatásban is megjelennek.

Díjazás a középiskolások számára: I. helyezett 800 lej, II. helyezett 600 lej, III. helyezett 400 lej; egyetemi hallgatók számára: I. helyezett 1000 lej; II. helyezett 800 lej, III. helyezett 500 lej.

