A szenátus és a képviselőház az erőszakmentesség világnapját (október 2.) megelőző keddi együttes ülésén nyilatkozatot fogadott el Családon belüli erőszak nélküli Románia címmel, amelyben a parlament megerősíti elkötelezettségét az erőszakos tettek megelőzését és leküzdését, az áldozatok védelmét és az elkövetők felelősségre vonását célzó jogszabályok és közpolitikák elfogadása iránt.

„A román parlament határozottan elítéli a családon belüli erőszak minden – fizikai, pszichikai, gazdasági vagy szexuális – formáját, és megerősíti, hogy ezek a tettek az alapvető emberi jogok súlyos megsértését jelentik. A parlament szolidaritását fejezi ki a családon belüli erőszak áldozataival, különösen a nőkkel és a gyermekekkel, és támogatja az azonnali és hatékony védelem biztosítását számukra. A parlament felszólítja a kormányt és a hatóságokat, hogy fokozzák a családon belüli erőszak megelőzésére, a beavatkozásra és szankcionálásra irányuló intézkedéseket, beleértve a szükséges erőforrások elkülönítését a menhelyek működtetésére, illetve a szociális, pszichológiai és jogi szolgáltatások biztosítására” – áll a nyilatkozatban.

A törvényhozó testület kiemeli, hogy támogatja az iskolákban, a közösségekben és a médiában olyan oktatási és tudatosító programok kidolgozását, amelyek célja egyértelmű üzenetet közvetíteni arról, hogy az erőszak nem elfogadható, és hogy a tisztelet és az egyenlőség a társadalom alapvető értékei. Elfogadhatatlan, ami a mindennapi életben történik Romániában, ahol a családon belüli erőszak állandó valóság több ezer nő és gyermek számára – szögezik le.

A parlament felszólítja az illetékes intézményeket, hogy biztosítsák a családon belüli erőszak elleni küzdelemre, az áldozatok védelmére és az elkövetők megbüntetésére vonatkozó jogszabályok határozott, következetes alkalmazását, és támogatja a családon belüli erőszak áldozatainak rendelkezésére bocsátott 0800 500 333-as segélyhívó szám hatékony működtetését. A parlament elismeri ugyanakkor a nem kormányzati szervezetek alapvető szerepét a családon belüli erőszak megelőzésében és leküzdésében, teljes mértékben támogatja tevékenységüket, ösztönözve az állami intézmények és a civil társadalom közötti partnerség fejlesztését az áldozatok tényleges és hatékony felkarolásának biztosítása érdekében – szögezi le a nyilatkozat. (Agerpres)