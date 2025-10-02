Gyermekeink

Támogassa a Háromszéket!
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
A szenátus és a képviselőház az erőszakmentesség világnapját (október 2.) megelőző keddi együttes ülésén nyilatkozatot fogadott el Családon belüli erőszak nélküli Románia címmel, amelyben a parlament megerősíti elkötelezettségét az erőszakos tettek megelőzését és leküzdését, az áldozatok védelmét és az elkövetők felelősségre vonását célzó jogszabályok és közpolitikák elfogadása iránt.
Ha eljön az év második terméscsúcsa, az októberi, fajgazdagságot és bőséget hoz magával. Éppen jókor, az őszi eltevések kellős közepén, belevegyülve a sült padlizsánok, paprikák, ecetes levek, érett gyümölcsök terjengő, jellegzetes illatvilágába.