Karrier Ã©s/vagy privÃ¡t szfÃ©ra â€“ olyan Ã©letterÃ¼letek, melyeknek fontossÃ¡ga szemÃ©lyfÃ¼ggÅ‘. Van, aki sikerre, nagy befolyÃ¡sra Ã©s ismeretsÃ©gre vÃ¡gyik, Ã©s van, aki a magÃ¡nÂ­Ã©letÃ©ben, a csalÃ¡dban leli Ã¶rÃ¶mÃ©t Ã©s nem Ã³hajtja a nyilvÃ¡nossÃ¡got. De mindenkÃ©pp bennÃ¼nk van annak az igÃ©nye, hogy elismerjenek.Â

A pozitÃ­v visszajelzÃ©sek, a kÃ¼lsÅ‘ visszaigazolÃ¡sok erÅ‘sÃ­tik Ã¶nbizalmunkat, Ã¶nmagunkba vetett hitÃ¼nket, Ã©s jÃ³ Ã©rzÃ©ssel tÃ¶lt el, ha mÃ¡sok Ã©szrevÃ©telezik igyekezetÃ¼nket, munkÃ¡nkat. Ez az igÃ©ny viszont kÃ©tÃ©lÅ± fegyver: van, aki emiatt nem kÃ©pes leÃ¡llni, egyre tÃ¶bbet akar bizonyÃ­tani, Ã©s van, aki fÃ©l a hibÃ¡zÃ¡stÃ³l, Ã­gy teljesÃ­tmÃ©nyÃ©ben maximalista. LegtÃ¶bbszÃ¶r valÃ³jÃ¡ban arrÃ³l van szÃ³, hogy gyenge az egyÃ©n Ã¶nbizalma, ezÃ©rt kell a folyamatos, kÃ­vÃ¼lrÅ‘l jÃ¶vÅ‘ biztosÃ­tÃ©k Ã¶nigazolÃ¡skÃ©nt, Ã©s innen a megfelelÃ©si kÃ©nyszer.Â

Mert lehet attÃ³l tartani, hogy a tÃ©vedÃ©st Ã©szreveszik Ã©s a hibÃ¡k miatt elmarasztalnak, de ha az egyÃ©n Ã¶nÃ©rtÃ©kelÃ©se pozitÃ­v (Ã©s reÃ¡lis), akkor a mÃ¡sok vÃ©lemÃ©nye kevÃ©sbÃ© kap tÃºlzott hangsÃºlyt. BÃ¡rmilyen igyekezetÃ¼nk ellenÃ©re is csÃºszhatnak be hibÃ¡k, ami nem jelenti azt, hogy emberkÃ©nt csÅ‘dÃ¶t mondtunk, hanem csak annyit, hogy valamely tettÃ¼nk fÃ©lresikerÃ¼lt. SÅ‘t, a tÃ©vedÃ©s egy olyan fajta tapasztalat, ami a jÃ¶vÅ‘re nÃ©zve hasznos is lehet. HelytÃ¡llÃ¡srÃ³l tanÃºskodhat, hogyan kezeljÃ¼k az ilyen helyzetet, mert lehet kifogÃ¡sokat, kibÃºvÃ³t keresni vagy mÃ¡sra hÃ¡rÃ­tani, de a tisztessÃ©g megkÃ¶veteli, hogy ismerjÃ¼k el a tÃ©vedÃ©sÃ¼nket. A felelÅ‘ssÃ©g vÃ¡llalÃ¡sa minden kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt (Ã©rtelmi Ã©s Ã©rzelmi) Ã©rettsÃ©gÃ¼nket jelzi.

TehÃ¡t az elismerÃ©s megszerzÃ©se nem a mindenÃ¡ron megfelelÃ©s igyekezetÃ©t jelenti, hanem inkÃ¡bb azt, hogy Ã¶nfejlesztÃ©ssel, Ã¶nreflexiÃ³val igyekszem a legjobbat kihozni magambÃ³l, Ã©s embertÃ¡rsaimat is tiszteletben tartva oly mÃ³don viszonyulok hozzÃ¡juk, ahogy szeretnÃ©m, hogy velem bÃ¡njanak, hiszen a becsÃ¼letessÃ©g jutalma az elismerÃ©s.

Keresztes Erika bizalmi tanÃ¡csadÃ³