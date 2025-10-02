HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

SzemÃ©lyesMegfelelni

2025. oktÃ³ber 2., csÃ¼tÃ¶rtÃ¶k, CsalÃ¡d

Karrier Ã©s/vagy privÃ¡t szfÃ©ra â€“ olyan Ã©letterÃ¼letek, melyeknek fontossÃ¡ga szemÃ©lyfÃ¼ggÅ‘. Van, aki sikerre, nagy befolyÃ¡sra Ã©s ismeretsÃ©gre vÃ¡gyik, Ã©s van, aki a magÃ¡nÂ­Ã©letÃ©ben, a csalÃ¡dban leli Ã¶rÃ¶mÃ©t Ã©s nem Ã³hajtja a nyilvÃ¡nossÃ¡got. De mindenkÃ©pp bennÃ¼nk van annak az igÃ©nye, hogy elismerjenek.Â 

  • FotÃ³: pixabay.com
    FotÃ³: pixabay.com

A pozitÃ­v visszajelzÃ©sek, a kÃ¼lsÅ‘ visszaigazolÃ¡sok erÅ‘sÃ­tik Ã¶nbizalmunkat, Ã¶nmagunkba vetett hitÃ¼nket, Ã©s jÃ³ Ã©rzÃ©ssel tÃ¶lt el, ha mÃ¡sok Ã©szrevÃ©telezik igyekezetÃ¼nket, munkÃ¡nkat. Ez az igÃ©ny viszont kÃ©tÃ©lÅ± fegyver: van, aki emiatt nem kÃ©pes leÃ¡llni, egyre tÃ¶bbet akar bizonyÃ­tani, Ã©s van, aki fÃ©l a hibÃ¡zÃ¡stÃ³l, Ã­gy teljesÃ­tmÃ©nyÃ©ben maximalista. LegtÃ¶bbszÃ¶r valÃ³jÃ¡ban arrÃ³l van szÃ³, hogy gyenge az egyÃ©n Ã¶nbizalma, ezÃ©rt kell a folyamatos, kÃ­vÃ¼lrÅ‘l jÃ¶vÅ‘ biztosÃ­tÃ©k Ã¶nigazolÃ¡skÃ©nt, Ã©s innen a megfelelÃ©si kÃ©nyszer.Â 

Mert lehet attÃ³l tartani, hogy a tÃ©vedÃ©st Ã©szreveszik Ã©s a hibÃ¡k miatt elmarasztalnak, de ha az egyÃ©n Ã¶nÃ©rtÃ©kelÃ©se pozitÃ­v (Ã©s reÃ¡lis), akkor a mÃ¡sok vÃ©lemÃ©nye kevÃ©sbÃ© kap tÃºlzott hangsÃºlyt. BÃ¡rmilyen igyekezetÃ¼nk ellenÃ©re is csÃºszhatnak be hibÃ¡k, ami nem jelenti azt, hogy emberkÃ©nt csÅ‘dÃ¶t mondtunk, hanem csak annyit, hogy valamely tettÃ¼nk fÃ©lresikerÃ¼lt. SÅ‘t, a tÃ©vedÃ©s egy olyan fajta tapasztalat, ami a jÃ¶vÅ‘re nÃ©zve hasznos is lehet. HelytÃ¡llÃ¡srÃ³l tanÃºskodhat, hogyan kezeljÃ¼k az ilyen helyzetet, mert lehet kifogÃ¡sokat, kibÃºvÃ³t keresni vagy mÃ¡sra hÃ¡rÃ­tani, de a tisztessÃ©g megkÃ¶veteli, hogy ismerjÃ¼k el a tÃ©vedÃ©sÃ¼nket. A felelÅ‘ssÃ©g vÃ¡llalÃ¡sa minden kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt (Ã©rtelmi Ã©s Ã©rzelmi) Ã©rettsÃ©gÃ¼nket jelzi.

TehÃ¡t az elismerÃ©s megszerzÃ©se nem a mindenÃ¡ron megfelelÃ©s igyekezetÃ©t jelenti, hanem inkÃ¡bb azt, hogy Ã¶nfejlesztÃ©ssel, Ã¶nreflexiÃ³val igyekszem a legjobbat kihozni magambÃ³l, Ã©s embertÃ¡rsaimat is tiszteletben tartva oly mÃ³don viszonyulok hozzÃ¡juk, ahogy szeretnÃ©m, hogy velem bÃ¡njanak, hiszen a becsÃ¼letessÃ©g jutalma az elismerÃ©s.

Keresztes Erika bizalmi tanÃ¡csadÃ³

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-10-02 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 145 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 0 Szavazatok szÃ¡ma: 0
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket! Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.
Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Ã–n szerint feljut-e a mostani idÃ©nyben a SuperLigÃ¡ba a Sepsi OSK?









eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 667
szavazÃ³gÃ©p
2025-10-02: CsalÃ¡d - :

OktÃ³beri bÅ‘sÃ©ghullÃ¡m (A vÃ¡ros gombÃ¡i 72.)

Ha eljÃ¶n az Ã©v mÃ¡sodik termÃ©scsÃºcsa, az oktÃ³beri, fajgazdagsÃ¡got Ã©s bÅ‘sÃ©get hoz magÃ¡val. Ã‰ppen jÃ³kor, az Å‘szi eltevÃ©sek kellÅ‘s kÃ¶zepÃ©n, belevegyÃ¼lve a sÃ¼lt padlizsÃ¡nok, paprikÃ¡k, ecetes levek, Ã©rett gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶k terjengÅ‘, jellegzetes illatvilÃ¡gÃ¡ba.
2025-10-02: SzabadidÅ‘ - :

Mit fÅ‘zzÃ¼nk ma? (GulyÃ¡sleves)

HozzÃ¡valÃ³k: 40 dkg nÃ¶vendÃ©kmarhacomb, 1â€“2 fej hagyma, 2 cikk fokhagyma, 2 evÅ‘kanÃ¡l libazsÃ­r, 1â€“1 evÅ‘kanÃ¡l hÃ¡zilag sÃ³ban eltett csÃ­pÅ‘s- Ã©s Ã©despaprika-Å‘rlemÃ©ny, 1 kÃ¡pia paprika, 2 kÃ¶zepes paradicsom vagy 4 koktÃ©lparadicsom, 2 murok, 1 petrezselyem, 1 szelet nagy zeller, 50 dkg pityÃ³ka, sÃ³, bors, 1 kiskanÃ¡l kÃ¶mÃ©nymag, 2 babÃ©rlevÃ©l, 1 evÅ‘kanÃ¡l hÃ¡zi Ã©telÃ­zesÃ­tÅ‘, 1 kis csokor petrezselyemzÃ¶ld, nÃ©hÃ¡ny zellerlevÃ©l; a csipetkÃ©hez: 1 tojÃ¡s, kb. 10 dkg liszt.
rel="noreferrer"