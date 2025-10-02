Elkészítése. A hagymát kockára vágjuk, 1 evőkanál libazsíron megdinszteljük, hozzáadjuk a szintén kockára vágott növendékhúst, az édespaprika-őrleményt, és az egészet addig kavargatjuk, amíg a hús kifehéredik. Ekkor sózzuk, borsozzuk, és időnként kevés vizet öntve alája addig pároljuk, amíg a hús félig megpuhul. Közben a murkot, petrezselymet és a zellert megpucoljuk, hasábokra vágjuk, a paradicsomot meghámozzuk és a kápia paprikával együtt kockára aprítjuk, a pityókát pedig elkockázzuk. Ugyanekkor a köménymagból erős köményteát főzünk kb. 2 dl-nyi vízben. Ha a hús félig megpuhult, hozzáadjuk a köményteát és kb. 3 liternyi forró vizet, majd ismét felforraljuk. Ekkor beletesszük a hasábokra vágott leveszöldségeket, a kápia paprikát és a paradicsomot, a házi ételízesítőt és a babérlevelet, majd lassú tűzön, csendesen főzzük, amíg a zöldségek kezdenek megpuhulni. Eközben elkészítjük a csipetkét: a tojást felverjük, és annyi lisztet keverünk, majd gyúrunk hozzá, hogy könnyen formázható tésztát nyerjünk. A tésztából kb. fél centi vastag rudakat sodrunk, majd késsel apró cikkekre vágjuk – felhasználásig félretesszük. Ha a zöldség is már roppanósra főtt, beletesszük a felkockázott pityókát és a csipetkét, valamint a csípőspaprika-őrleményt és a másik evőkanál libazsírt. Ugyanekkor megkóstoljuk, ha szükséges, még sózzuk, majd készre főzzük a levest. A legvégén megszórjuk finomra vágott petrezselyemzölddel és zellerlevéllel. Friss kenyérrel tálaljuk és csípős paprikát adunk melléje. A libazsírt helyettesíthetjük disznózsírral, a házi ételízesítőt és paprikaőrleményt pedig a boltban vásárolhatóval. Ha nincs combhús, növendékmarha-lábszárból is elkészíthetjük. Ezt előbb megfőzzük és utána csontozzuk ki.

Mennyiség: 6 személy

Elkészítési idő: 1,5 óra

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.