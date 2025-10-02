A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. október 2., csütörtök, Szabadidő
  • A magyar, a pápai és a székely zászló a Szent Mihály-hegyi templom temetőjében. Iochom István felvétele
    A magyar, a pápai és a székely zászló a Szent Mihály-hegyi templom temetőjében. Iochom István felvétele
Mit főzzünk ma? (Gulyásleves)

Hozzávalók: 40 dkg növendékmarhacomb, 1–2 fej hagyma, 2 cikk fokhagyma, 2 evőkanál libazsír, 1–1 evőkanál házilag sóban eltett csípős- és édespaprika-őrlemény, 1 kápia paprika, 2 közepes paradicsom vagy 4 koktélparadicsom, 2 murok, 1 petrezselyem, 1 szelet nagy zeller, 50 dkg pityóka, só, bors, 1 kiskanál köménymag, 2 babérlevél, 1 evőkanál házi ételízesítő, 1 kis csokor petrezselyemzöld, néhány zellerlevél; a csipetkéhez: 1 tojás, kb. 10 dkg liszt.
2025-10-02: Kultúra - Nagy B. Sándor:

Évadzáró finisszázs az árkosi Víz-Csűrben

Horváth Levente Létjáró című kiállításának záróeseményét tartották szombat délután az árkosi Víz-Csűr Galériában népes közönség előtt. Ezzel a finisszázzsal az árkosi csűrgaléria idei évada is lezárult, de jövőre újabb kiállításokat terveznek Háromszék egyik legszebb kiállítóterének a működtetői.
