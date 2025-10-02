Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Harminc éve szentelték fel a baróti unitárius templomotNagy álom volt, de megvalósult

2025. október 2., csütörtök, Riport

Hármas ünnepet ültek Barót unitáriusai vasárnap. Az őszi hálaadás ünnepén az elmúlt évben kapott isteni gondviselésért mondtak hálát, mellette megemlékeztek a templom felszentelésének harmincadik évfordulójáról és arról, hogy a gyülekezet kilencven éve vált önállóvá. Külön köszöntötték a templomépítő Kiss Alpár nyugalmazott lelkészt és feleségét, Kiss Arankát, akik könnyeikkel küszködve fogadták László-Benczédi Zsófia lelkész elismerő szavait, miszerint a lelkészi pár áldozatos munkájának eredményeképp kis ékszertemplommal lett gazdagabb Barót. Ajándékkal lepték meg a templomépítéshez hathatósan hozzájáruló Bogyor Anna és Szabó Sándor gondnokokat is.

  • Ünnepi istentisztelet. A szerző felvételei
    Ünnepi istentisztelet. A szerző felvételei

Köszönet mindenért

László-Benczédi Zsófia imájában úgy fogalmazott, azért van most tele a templom, mert hálát adni jöttek: az életért, hogy vannak egymásnak, hogy szeretettel teli közösséget alkotnak és hogy áll a templom, mely kicsi, de befogadó és szépségével csalogató, igazi ékszer. 

A Péter első leveléből vett igére (1Pét 2,5) alapozott beszédében a kizárólagos unitárius ünnepről, a hálaadás napjának jelentőségéről beszélt. Mint mondotta, a hálaadás mindig rejti önmagában az alázatot is, mert hálát nemcsak a bőségért, hanem a keménységért is kell adni, akkor is köszönettel tartozunk, ha éppen kevesebb jut. És az apró ajándékokat sem szabad feledni: a felkelő és lenyugvó nap cirógató sugaraiért, a falat kenyérért, a szomjúságot enyhítő korty vízért is hálásnak kell lennünk, s ajándékok azok is, kik életünk részesei, a társak öleléséért, az el nem fáradó szülői, nagyszülői kezekért, a jó szavakért, amelyek fájdalmunkból és gyászunkból vezetnek ki nagyon sokszor.

„És ha igazán tele van a lelkünk, kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, a hála érzésével, akkor már nincs bennünk gonosz. Nincs okunk a hálátlanságra, a panaszra. És egyre jobban kiviláglik a mi célunk, a mi vágyunk, egyre jobban kikristályosodik előttünk: arra vágyunk, hogy jó alapot, jó fundamentumot tudjunk átadni a következő generációknak, hogy lelkiséget teremtsünk, hogy emberiességet tudjunk továbbadni ifjainknak és gyermekeinknek. Vágyunk arra, kedves testvéreim, hogy itt, ebben a tündérkertben, ahol élünk, itt, Erdővidéken az ifjaink, a fiataljaink itt maradjanak, hogy itt nekik hálás élet, közösség, megtartóerő legyen az, ami átöleli őket” – fogalmazott.
 

Isten áldott hajlékában

László-Benczédi Zsófia bizton jelentette ki: kilencven éve azért önállósodott Felsőrákostól az egyházközség, harminc éve pedig azért szentelték fel a templomot, hogy ott még lüktetőbb legyen a munkálkodás, hogy ott tudjanak összegyűlni, tudjanak találkozni és a jövő nemzedékek számára lelki ház létesüljön.

Kiss Alpár akkori lelkész jól értette az isteni üzenetet és sugallatot: a közösségnek egy áldott hajlékra van szüksége. Ma hálával kell gondolnunk az Isten által kirendelt erőért, amivel a vágyat meg tudták valósítani, és azon jószándékú gyülekezeti tagokra, akik szeretettel segítettek. Egészen biztosan akadtak nehézségek, de közös erőfeszítéssel áthidalták azokat – mondta a lelkész. 

„Hiszem, hogy minden imádság, minden kovász ide bekerült a falak közé. A falak őrzik az örömteli pillanatokat, a boldog, derűs pillanatokat. És hiszem, hogy ezek közé a falak közé beépült a vigasztaló, bátorító imádság is, amely bennünket kisimogat sokszor gyászunkból, kétségbeesésünkből. Ez a templom látta az örömkönnyeket, látta a fájdalmakat, és látta és érezte az örömöt, a boldogságot, a mosolyt harminc éven át. Adjunk hát hálát azért, hogy ezt megélhettük így, együtt. Hiszem, hogy ez a templom továbbra is hívogat bennünket” – folytatta László-Benczédi Zsófia.

A lelkésznő a mai nemzedék feladataként fogalmazta meg: tovább kell vinni, tovább kell építeni a templomot. Nem kőből, hanem gyermekek, dolgozó, erős emberek és családjaikért, unokáikért továbbra is cselekvő idősek szívét egymás mellé illesztve kell az erős falakat építeni.

 

László-Benczédi Zsófia köszönti Kiss Alpárt és Kiss Arankát, valamint Bogyor Annát

 

Ékszertemplomot emeltek

Úrvacsoraosztást követően László-Benczédi Zsófia a templomépítő házaspárt, Kiss Alpárt és Kiss Arankát, valamint a velük együtt szolgáló gondnokot, Bogyor Annát szólította az egyháztagok elé. Mint fogalmazott, nekik kell hálát mondani, amiért vállalva a szervezéssel járó fáradságot és leküzdve a tornyosuló akadályokat, jó, támogató társakat találva, közös erővel megépült az istenháza. A hű szolgálatért jelképes ajándékként olyan ékszert adott át, amely a templomot ábrázolja, így azt „a szívük fölött tudják hordani”. 

Kiss Alpár az élet kisebb-nagyobb, kellemesebb és időnként kellemetlenebb meglepetéseiről szólt. Az elmúlt napokban számára rendkívül kellemes meglepetés volt, amikor László-Benczédi Zsófia bekopogott ajtaján és személyesen adta át a gyönyörűen kivitelezett, a templom fényképével díszített, őszi hálaadás napjára szóló meghívót. Nemcsak ez volt meglepetés, hanem az is, hogy további két ünnep megüléséről is tájékoztatták. S mindkettő milyen fontos: kilencven éve önállósodott az egyházközség és harminc éve avatták fel a templomot. Nem számított arra, hogy megemlékeznek az eseményről, ugyanis öt éve az akkori tiszteletesnő élből utasította el a presbiterek felvetetését, hogy a templom fennállásának negyedszázados évfordulójáról megemlékezzenek. A mostani vezetőség viszont fontosnak tartotta az egyházközség számára rendkívül jelentős időpontról való megemlékezést, amit ő most megköszön.

Kiss Alpár azokról is megemlékezett, akik támogatták a templomépítést, de ma már nincsenek közöttünk. Nekik is köszönhetően épülhetett meg az a templom, mely hatvan évig hiányzott. Hat évtizedig úgy volt, hogy a paplak egyik szobájában elhelyeztek ötven széket, ott volt az úrasztala, mely most is használatban van, és egy pedálos harmónium – és az volt az imaterem. Az ötven szék általában elég volt, de azért voltak a nagy ünnepek – karácsony és húsvét, mellette esküvők, keresztelők, vallásórák és minden, ami egyházi tevékenység –, amikor nehezebben fértek. De ott volt Isten, aki a megszületett álom mellé állt. Érkezett támogatás az Egyesült Államokban, Angliában, Svájcban, Németországban élő barátoktól és ismerősöktől, de a legnagyobb áldozatot a helyiek hozták, akik sok esetben kétkezi munkával járultak hozzá ahhoz, hogy a templom alig öt év alatt felépülhessen. „Csoda volt számomra, hogy öt év alatt mit valósítottunk meg, és csoda nekem minden alkalom, amikor ha nem is jövök, csak a lépcsőházból kilépek és látom a templom tornyát, hogy ez a miénk, ez megmarad. Mi elmegyünk, mint ahogy elmentek sokan közülünk, de itt van, vannak fiatalok és áldja meg a Jóisten őket, hogy töltsék be és élő kövekként épüljenek be az egyházba, az egyházközség életébe” – mondotta a nyugalmazott lelkész, aki nem feledkezett meg köszönetet mondani Bogyor Anna, Szabó Sándor egykori gondnoknak és a feladatot jelenleg ellátó Fazakas Lászlónak, amiért tettek és tesznek azért, hogy Baróton teljes legyen az unitárius élet. 

László-Benczédi Zsófia is elismerte Fazakas László áldozatos tevékenységét, virággal és a templomot ábrázoló kis ékszerrel ajándékozta meg: sokat jelent, hogy jelen van a gyülekezetben – mondotta.

A szószék mellett elhelyezett kis táblát Kiss Alpár és Fazakas László leplezte le. Szövege hirdeti, hogy a templom: „Az egy Isten dicsőségére és tiszteletére épült Kiss Alpár lelkészsége, valamint Bogyor Anna és Szabó Sándor gondnoksága idején a hívek, az amerikai és más külföldi hittestvérek, valamint az unitárius egyház támogatásával 1990–1995 között”.

A város képviseletében Szakács László alpolgármester mondott beszédet, és elismerését fejezte ki a volt lelkésznek és házastársának, amiért az egyházközség tagjaival összefogva és külföldi barátaikat megszólítva sikerült célt érniük, a templommal, annak szépségével és a benne folyó tevékenységgel gazdagították Barótot. 

Az eseményt az egyházközség énekcsapatának fellépése, Szakács-Kádár Julianna szavalata, valamint a templomkertben tartott szeretetvendégség zárta.

Szerző: Hecser László Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-02 08:00
