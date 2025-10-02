A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) felmérésekben szereplő 40 százalékos támogatottsága „nem feltétlenül a párt iránti mély szeretetet” tükrözi, hanem inkább azt, hogy a választók elveszítették bizalmukat a jelenlegi politikai osztály iránt az elmúlt évek kormányzása miatt – vélekedett Nicuşor Dan államfő, aki szerint „Oroszország befolyása is közrejátszik, amely időnként hamis adatokkal táplálja és erősíti fel a társadalmi elégedetlenséget”.

Az Euronews România hírportálnak kedd este nyilatkozó államelnököt azon felmérések eredményeire reagáltatták, amelyek szerint az AUR támogatottsága 40 százalékos a romániai választók körében. Az államfő azt válaszolta, hogy szerinte reálisak ezek az eredmények, viszont nem feltétlenül a „párt iránti mély szeretetet” tükrözik. „Ezek az eredmények a jelenlegi politikai osztállyal, az elmúlt években Romániában alkalmazott kormányzási móddal szembeni nagyfokú bizalmatlanságot tükrözik, és ezeken kötelességünk javítani. (...) Ugyanakkor közrejátszik Oroszország folyamatos befolyása is, amely időnként hamis adatokkal felerősíti a társadalmi elégedetlenséget” – magyarázta az államfő.

Véleménye szerint az is közrejátszhat, hogy sem Románia, sem az európai államok nem érték még el az online hálózatokon azt a technológiai szintet, amelyen a destabilizációs erők működnek, de ezt is korrigálni fogják fél éven, egy éven belül. Nicuşor Dan meggyőződését fejezte ki, hogy amennyiben ezeket a korrekciókat véghez viszi az állam, és az állampolgárok visszanyerik bizalmukat az országvezetésben, a populista, izolacionista pártok veszíteni fognak népszerűségükből.