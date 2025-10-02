Vádaskodás helyett együttműködést

Az Euronews România hírportálnak nyilatkozó államelnököt a kormánykoalíció pártjai közötti véleménykülönbségekről kérdezték. Rámutatott, ő az eredményeket nézi, azt, hogy a koalíció milyen intézkedéseket fogadott el. Elmondta: valóban lát bíráskodó, vádaskodó megnyilvánulásokat a koalíciós pártok között, de nem a vezetők részéről, hanem a párttagok részéről, és ez még érthető is, mivel ezek a pártok nagyon különböznek egymástól és évekig szemben álltak egymással. „Azonban véleményem szerint azok közül, akik nagyon agresszívek a koalíció többi pártjával szemben, sokan megfeledkeznek a jelen helyzetről, vagy leragadtak azokban az időkben, amikor a PSD-nek 40, a PNL-nek 30, az USR-nek pedig 20 százalékos volt a támogatottsága. Ma már nem tartunk ott. (...) Olyan helyzetben vagyunk, ahol ezek a pártok együttesen körülbelül 55, talán 60 százalékos támogatottságot értek el” – fogalmazott az államfő. Hozzátette: „nem lenne rossz azonban, ha ezek a nyers megnyilvánulások visszafogottabbak lennének, figyelembe véve, hogy ezeket a pártokat a jelen helyzet együttműködésre kényszeríti”.