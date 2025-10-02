Ilie Bolojan kormányfő a Digi24-nek elmondta, a munkaügyi tárca költségvetését 5,5 milliárd lejjel egészítették ki, ebből fedezik a nyugdíjak és bérek folyósítását, rendezik az elmaradt béreket. Ez garantálja, hogy év végéig mind a nyugdíjakat, mind a béreket ki tudják fizetni – mondta. Kijelentette ugyanakkor, hogy Románia 32 milliárd eurónak megfelelő összeggel költ többet annál, mint amennyi rendelkezésére áll, ez azt jelenti, hogy kölcsönből él. Bolojan hozzátette, csupán kamatokra 11 milliárd lejt fizet az állam. Ebből autópályát lehetne építeni. Hangsúlyozta, minél hatékonyabban kell behajtani az adókat, és azoknak a cégeknek is adózniuk kell, amelyek külföldi tulajdonban vannak, de romániai érdekeltségük is van. (Maszol)

VIZSGÁLATOT KÉRT az Országos Energetikai Szabályzó Hatóságtól (ANRE) Bogdan Ivan energiaügyi miniszter az energiaárak alakulása, valamint a spekulatív áremelésekkel kapcsolatos vádak kapcsán. Jelezte, a Legfelsőbb Védelmi Tanácsban (CSAT) is meg fogják vitatni a romániai energiaárak európai átlaghoz viszonyított magas szintjének kérdését. A Digi24-nek nyilatkozó tárcavezető hangsúlyozta, azt is kérte az ANRE-től, hogy módosítsa a spekuláció csökkentésére és elkerülésére vonatkozó jogszabályi környezetet. „Hogyan lehetséges, hogy ebben az országban minden szolgáltató 1,5 lej és 1,55 lej közötti árat számol fel, míg az állami tulajdonú Hidroelectrica 1 lejért biztosít energiát. Én kéréseket fogalmaztam meg. Az ANRE és a Versenytanács dolgozott rajta. Most már négy szolgáltatónk van, amelyek 1 lej, 1,1 lej, 1,2 lej és 1,25 lejes árat számolnak fel” – mutatott rá. Ugyanakkor elismerte, vannak torzulások a piacon. „Az alapvető probléma az, hogy több energiát kell termelni. Ha több energiánk van, nehezebb spekulálni a piacon” – szögezte le. (Krónika)