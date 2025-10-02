Orbán Viktor: Ukrajna felvétele ügyében nem lehet megkerülni Magyarországot

„Szerintem a jogi trükközés az nem megy, látok erre vonatkozó nyilatkozatokat. Minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig. Minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam, ezen nem lehet változtatni” – fogalmazott a magyar kormányfő. Ebben a helyzetben csöndes szövetségesei vannak, ám olyan, aki ki is mondja, azok kevesen, tette hozzá. Ukrakjna uniós csatlakozásáról egyébként volt egy népszavazás Magyarországon, ahol a magyar nép úgy döntött, hogy nem támogatja azt. Magyarország – ellentétben sok más országgal – demokratikus ország, „fontos kérdésekben nálunk az emberek döntenek”.

A magyar álláspont szerint stratégiai megállapodás megkötésére van szükség Ukrajnával, nem az ország tagságára, mert a csatlakozása azt jelentené, hogy az unió belesodródik az orosz–ukrán háborúba, ez pedig nem történhet meg. Másfelől az uniós pénzek jelentős része Ukrajnának menne. Ukrajna egy hősiesen küzdő ország, ezért nem kérdéses, hogy támogatni kell, fűzte hozzá.

Orbán Viktor közölte, a találkozón három komoly téma kerül szóba, amivel meg kell küzdeni. Az első, hogy politikai döntéseket akarnak hozni arról, hogy az Európai Unió, így Magyarország is ismerje el az ukrán–orosz háborút saját háborúként. A lengyel miniszterelnök kezdeményezte ezt, és az Európai Bizottság elnöke is támogatja. A második, hogy ennek megfelelően az EU még több pénzt adjon Ukrajnának, a harmadik, hogy gyorsítsák fel Ukrajnának a tagságát. Ennek a következményeként egy negyedik pedig az, hogy „ne vásároljunk olajat meg gázt Oroszországtól” – sorolta.

„Ezek mind ellentétesek Magyarország érdekeivel, és ezekre nekem nemet kell mondanom. Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul most minden irányból támadnak, mert vannak kollégáim, akiknek egy része nem ért velem egyet, vannak a bizottsági tisztségviselők, meg az otthoni ellenzék” – fogalmazott.

Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió együtt kívánja kezelni Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatát, Orbán Viktor azt mondta, hogy ez két külön ország. Ráadásul Ukrajna nem szuverén ország, hiszen nem tudjuk, hol a keleti határa és nem tudjuk mennyien laknak benne, továbbá nem tud megállni a saját lábán – tette hozzá. Ha úgy döntenénk, hogy nem adunk több pénzt Ukrajnának, Ukrajna megszűnne, mint állam. Ugyanis az Európai Unió finanszíroz Ukrajnának mindent, a hadsereget, a közigazgatást, a nyugdíjakat; ez pedig pénzügyi tény – emelte ki. Egyébként gratulál a moldovai választások győztesének – fűzte hozzá.

A Barátság olajvezeték működésére vonatkozó kérdésre azt mondta a miniszterelnök: remélik, hogy az működni fog úgy, ahogy eddig működött. Időnként, amikor az ukránok szétbombázzák az orosz oldalon lévő szakaszokat, akkor megáll, de most egyelőre működik.

Egyébként Magyarország egy szuverén ország, és önállóan dönt arról, hogy honnan vásárol energiahordozókat. Továbbá Magyarország felé az elsődleges vezeték Oroszország felől jön. Ugyan van egy vezeték Horvátország felől, amelyen keresztül az ország tud venni némi olajat, ám az nem elegendő. Magyarországnak földrajzi helyzete miatt nincs más lehetősége, ugyanis szárazföldekkel körülvett, tengerpart nélküli állam – ismertette.

A tervezett uniós drónfalat úgy kommentálta, hogy támogatnak minden, az Európai Unión belüli katonai együttműködést. Egyébként pedig, „ha valami berepül Magyarországra, és nem hozzánk tartozik, mi lelőjük. Ha van drónfal, ha nincs”.