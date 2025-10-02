Díszpolgárral gazdagodik Barót

Barót városi tanácsa díszpolgári címet adományoz a baróti születésű, Isaszegen alkotó Incze Mózes képzőművésznek – döntött keddi ülésén titkos szavazással a testület. A cím odaítélését Demeter László, Erdővidék Múzeumának muzeológusa kezdeményezte. Az elismerés átadására a méltó alkalomnak a XXXI. Erdővidéki Közművelődési Napok alkalmából rendezendő baróti kiállítás megnyitóját, október 9-ét javasolta.

Benedek-Huszár János polgármester felolvasta a kezdeményező által megfogalmazott laudációt. Mint abban áll, Incze Mózes nemzetközileg is elismert képzőművész. Szaktanulmányait a Marosvásárhelyi Művészeti Líceumban kezdte, majd a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán folytatta, ahol 2000-ben végzett. Nem él itthon, de nagyon kötődik szülővárosához, évente többször hazalátogat, s ha alkalom adódik rá, a helyi kiállításokon részt vesz.

Eddigi munkásságát számos elismeréssel, többek között Székely Bertalan-, Koller-, Munkácsy Mihály-díjjal jutalmazták. 2015-ben Új Művészet-díjat, 2016-ban Horváth-díjat, 2018-ban a Magyar Művészeti Akadémia alkotói ösztöndíját kapta. Több nemzetközi kiállítása volt, többek között Németországban és Görögországban voltak láthatóak művei. Rendszeres résztvevője csoportos kiállításoknak és művészeti vásároknak. „Összetett szimbólumrendszerrel, szakrális és mitologikus utalásokkal átitatott festményei a vizuális élmény mellett intellektuális tapasztalással is megajándékozzák nézőit. Jellemzően megjelennek a XXI. századi találmányok, elektronikus eszközök, amelyek a világban végbemenő változásokat örökítik meg, ahol az új technológiák által az emberiség elveszíti bizonyos feladatait és tevékenységeit” – áll a méltatásban.

Benedek-Huszár János végezetül úgy fogalmazott, Demeter László szavaival csak egyetérteni tud, kéri tehát a helyi képviselőket, támogassák az előterjesztést. A titkos szavazáson egyöntetű eredmény született: Incze Mózes díszpolgárrá nyilvánítását mindenki támogatta.