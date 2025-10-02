A százhét óvodással együtt több mint 450 gyermeket oktatnak a sepsiszentgyörgyi őrkői roma telepen a Néri Szent Fülöp Általános Iskola pedagógusai, olyan környezetben, ahol a tanítás mellett a nevelés, a szociális készségek átadása is fontos szerepet játszik. Ádám Károly iskolaigazgatóval és Fekete Mónika aligazgatóval arról beszélgettünk, a magas diáklétszámhoz igazodva hogyan szervezik meg a sepsiszentgyörgyi szinten egyedüliként működő délutáni oktatást, valamint változott-e az utóbbi tíz évben az őrkői cigány közösség hozzáállása az oktatáshoz.

A nagy létszám miatt az új tanévben a korábbinál eggyel több, három előkészítő osztály indult 58 gyermekkel, velük együtt az elemiben összesen 227-en tanulnak, a gimnáziumban 129-en, a Teréz Anya Leányai által használt templom alagsorában kialakított termekben négy óvodai csoport működik, a helyi önkormányzat által vásárolt, az iskola szűk hátsó udvarán elhelyezett konténerépületben egy napközi programos csoport kapott helyet, ahol két pedagógus és egy dada foglalkozik a gyermekekkel. Az iskola diákjai és az óvodások tavaly részesültek a kormány melegebéd-programjában, ez ellenben ebben a tanévben még nem indult el, a napközisek étkeztetését jelenleg a Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.

Sok a gyermek, kicsik a tantermek, az iskolaépületet körbevevő keskeny sáv semmiképpen nem hasonlítható udvarhoz, az eredetileg tornateremként szolgáló épületet az őrkőiek multifunkcionális közösségi központként használják, az iskola környékén nincs megoldva a sebességkorlátozás (bár ezt többször kérték a helyi rendőrségtől – szerk. megj.), gyakran tizenéves suhancok száguldanak nagy sebességgel az utcában, amely tanórák előtt és után, illetve a déli váltáskor tele van gyermekekkel – sorolta nehézségeiket az iskolaigazgató.

A problémák ellenére az intézményvezető úgy tartja, az elmúlt években, évtizedben sokat változott a pedagógusok hozzáállása, míg korábban egyesek alig néhány napot, hetet bírtak ki itt, egyre többen hozzászoktak a körülményekhez és megszerették a nélkülöző környezetből érkező gyermekek közösségét, elhivatottan tanítják őket és igyekeznek a szülőkkel is rendszeres kapcsolatot fenntartani.

Bár a melegebéd-programnak és a széles körben biztosított szociális ösztöndíjnak köszönhetően növekedett a diákok jelenléte az iskolában, amihez az is hozzájárul, hogy sokuknak a szülei is itt tanultak, nehéz rávenni az őrkői fiatalokat arra, ha eljutottak nyolc osztályig, ne hagyják abba a tanulást.

A 2024/2025-ös tanév nyolcadikos végzőseinek szüleivel tartott júniusi megbeszélésről a helyi önkormányzat részéről Sztakics Éva alpolgármester és az iskolától Ádám Károly igazgató azzal távozott, az őrkőiek nyitottak arra, hogy az új tanévtől fele-fele arányú textil- és építészeti szakiskolai osztály kezdje meg működését az Őrkőn a Puskás Tivadar Szakközépiskola égisze alatt, ezt a leendő befogadó iskola is szorgalmazta, ám jelentkezés hiányában ez nem valósult meg, csupán egy félmegoldással kezdték az őrkőiek bevonását a szakképzésbe. A múlt tanév tizenegy nyolcadikos végzősét és két korábbit besoroltak egy textilipari osztályba a Puskás-iskolában, ahová reggelente iskolabusz vinné a diákokat az Őrkőről az iskolába, de az első hetek után a Néri-iskola egykori tanulói kezdtek lemaradozni, és ha sokat hiányoznak, nem kapnak ösztöndíjat – tájékoztatott Szőke Annamária, a befogadó iskola igazgatója.

Azt, hogy sürgősen leginkább mire lenne szükség a Néri Szent Fülöp Általános Iskolában, Ádám Károly igazgató sorolta: jó lenne, ha minél hamarabb elindulna a kormány meleg­ebéd-programja, megkezdődne az önkormányzat és a Diakónia Keresztyén Alapítvány által támogatott délutáni felzárkóztató oktatás, ha az iskola közelében sebességkorlátozó fekvőrendőrt helyeznének el. Távlatilag nagyobb térről, tornateremről, az épülő új óvoda befejezéséről álmodnak, és bíznak abban, ha a körülmények jobbra változnak, vonzóbb lesz az óvoda és az iskola az őrkői lakosok számára.