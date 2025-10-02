Mondhatnánk, oly sokan vannak időseink, hogy nem fér bele egyetlen napba a világnapi (október 1.) köszöntésük, mégis inkább hisszük, az lehet ennek az oka, hogy a közösségek egyre fontosabbnak tartják kifejezni elismerésüket és hálájukat azok iránt, akik a mai világunk építői. Ezt bizonyítják az egyházak és civil szervezetek által rendezett események, melyek sorában többéves hagyomány szerint tegnap a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Idősek Otthonában is megtartották a különleges ünnepnapot.

Szokták mondani az otthon lakói, az is ünnep számukra, ha fel tudnak kelni, részt venni a közös étkezéseken, az intézmény által szervezett közösségi programokon, de minden alkalom különös számukra, amikor kívülről érkezik vendég, aki figyel rájuk, igyekszik örömet szerezni nekik. Ezt tegnap többen is megfogalmazták az ünnepi program előtti néhány perces várakozás alatt. Egyesek ünneplőben érkeztek a feldíszített ebédlőbe, mások a kényelmes otthonkát választották, és egymás mellé ültek, akik már jó ideje, talán évek óta összeszoktak, szinte testvérként becsülik, szeretik egymást.

Ez a nap nem csupán egy szimbólum, ez határozott üzenet a társadalomnak, mert az idősek az értékeink és a hagyományaink őrzői, ők építették fel a mai világot, amelyben élünk, felnevelték gyermekeiket, őrzik azokat az emlékeket, amelyek nélkülözhetetlenek a jövő számára – foglalható össze a Zathureczky-otthon vezetőjének tegnap elhangzott köszöntője. Klárik Mária szerint a türelem, a tapasztalat, a mélyreható emberi kapcsolatok az idősekben testesülnek meg leginkább, „életük nem csak a múltról szól, tanulság a jövő számára és örökség a fiatalok számára”.

Ez a nap az öregség elfogadásáról, a tapasztalatok tiszteletéről, a fiatalos életszemlélet fontosságáról, az egészséges öregedésről, a fiatalos lélekről szól – hangsúlyozta Tóth Anna református lelkész, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány idősgondozó ágazata igazgatója kedden az aldobolyi idősnapi rendezvényen és tegnap a sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthonban.

A Diakónia munkatársai havonta átlagban hatszázötven háromszéki idős beteget látogatnak, ez nagyon sok települést érint, ezért a világnapi ünneplést külön szervezték meg Sepsiszéken, Erdővidéken, Orbaiszéken és az Olt menti községek ellátottjai számára: kedden Aldobolyban, szerdán Sepsiszentgyörgyön köszöntötték az időseket, ma Olaszteleken, október 8-án Maksán tartanak hasonló ünnepséget. A helyi egyházközségek és önkormányzatok támogatásával szervezett idősnapi rendezvények célja: tudatosítani a társadalomban, hogy az időskor az élet természetes, érett korszaka, a bölcsesség és a tapasztalat forrása, amelyhez tisztelettel és szeretettel kell viszonyulni – mondta el Tóth Anna.

A Diakónia sepsiszentgyörgyi, málnási és baróti nyugdíjasklubja is részt vesz az említett eseményeken, a meghívott zenész, színművész előadókon kívül a nyugdíjas tagság is fellép, az ajándékozás és a közös ebéd minden helyszínen az ünneplés része.