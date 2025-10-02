Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Idősek világnapja HáromszékenA tapasztalat és a bölcsesség ünnepe

2025. október 2., csütörtök, Közélet

Mondhatnánk, oly sokan vannak időseink, hogy nem fér bele egyetlen napba a világnapi (október 1.) köszöntésük, mégis inkább hisszük, az lehet ennek az oka, hogy a közösségek egyre fontosabbnak tartják kifejezni elismerésüket és hálájukat azok iránt, akik a mai világunk építői. Ezt bizonyítják az egyházak és civil szervezetek által rendezett események, melyek sorában többéves hagyomány szerint tegnap a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Idősek Otthonában is megtartották a különleges ünnepnapot.

  • A köszöntő, zenés és verses műsor után tortával ünnepeltek a Zathureczky Berta Idősotthon lakói. Fotó: Albert Levente
    A köszöntő, zenés és verses műsor után tortával ünnepeltek a Zathureczky Berta Idősotthon lakói. Fotó: Albert Levente

Szokták mondani az otthon lakói, az is ünnep számukra, ha fel tudnak kelni, részt venni a közös étkezéseken, az intézmény által szervezett közösségi programokon, de minden alkalom különös számukra, amikor kívülről érkezik vendég, aki figyel rájuk, igyekszik örömet szerezni nekik. Ezt tegnap többen is megfogalmazták az ünnepi program előtti néhány perces várakozás alatt. Egyesek ünneplőben érkeztek a feldíszített ebédlőbe, mások a kényelmes otthonkát választották, és egymás mellé ültek, akik már jó ideje, talán évek óta összeszoktak, szinte testvérként becsülik, szeretik egymást.

Ez a nap nem csupán egy szimbólum, ez határozott üzenet a társadalomnak, mert az idősek az értékeink és a hagyományaink őrzői, ők építették fel a mai  világot, amelyben élünk, felnevelték gyermekeiket, őrzik azokat az emlékeket, amelyek nélkülözhetetlenek a jövő számára – foglalható össze a Zathureczky-otthon vezetőjének tegnap elhangzott köszöntője. Klárik Mária szerint a türelem, a tapasztalat, a mélyreható emberi kapcsolatok az idősekben testesülnek meg leginkább, „életük nem csak a múltról szól, tanulság a jövő számára és örökség a fiatalok számára”.

Ez a nap az öregség elfogadásáról, a tapasztalatok tiszteletéről, a fiatalos életszemlélet fontosságáról, az egészséges öregedésről, a fiatalos lélekről szól – hangsúlyozta Tóth Anna református lelkész, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány idősgondozó ágazata igazgatója kedden az aldobolyi idősnapi rendezvényen és tegnap a sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthonban. 

A Diakónia munkatársai havonta átlagban hatszázötven háromszéki idős beteget látogatnak, ez nagyon sok települést érint, ezért a világnapi ünneplést külön szervezték meg Sepsiszéken, Erdővidéken, Orbaiszéken és az Olt menti községek ellátottjai számára: kedden Aldobolyban, szerdán Sepsiszentgyörgyön köszöntötték az időseket, ma Olaszteleken, október 8-án Maksán tartanak hasonló ünnepséget. A helyi egyházközségek és önkormányzatok támogatásával szervezett idősnapi rendezvények célja: tudatosítani a társadalomban, hogy az időskor az élet természetes, érett korszaka, a bölcsesség és a tapasztalat forrása, amelyhez tisztelettel és szeretettel kell viszonyulni – mondta el Tóth Anna. 

A Diakónia sepsiszentgyörgyi, málnási és baróti nyugdíjasklubja is részt vesz az említett eseményeken, a meghívott zenész, színművész előadókon kívül a nyugdíjas tagság is fellép, az ajándékozás és a közös ebéd minden helyszínen az ünneplés része.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Fekete Réka Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-02 08:00 Cikk megjelenítése: 381 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 667
szavazógép
2025-10-02: Közélet - Fekete Réka:

Sok a gyermek, jobb körülményeket érdemelnének (Néri Szent Fülöp Általános Iskola)

A százhét óvodással együtt több mint 450 gyermeket oktatnak a sepsiszentgyörgyi őrkői roma telepen a Néri Szent Fülöp Általános Iskola pedagógusai, olyan környezetben, ahol a tanítás mellett a nevelés, a szociális készségek átadása is fontos szerepet játszik. Ádám Károly iskolaigazgatóval és Fekete Mónika aligazgatóval arról beszélgettünk, a magas diáklétszámhoz igazodva hogyan szervezik meg a sepsiszentgyörgyi szinten egyedüliként működő délutáni oktatást, valamint változott-e az utóbbi tíz évben az őrkői cigány közösség hozzáállása az oktatáshoz.
2025-10-02: Máról holnapra - Nagy D. István:

Államfői optimizmus és fránya valóság

Önmagukban akár biztatóaknak tekinthetnénk Nicuşor Dan államfő interjúban tett minapi nyilatkozatait, melyek egyebek mellett arról szóltak: túl lennénk a megszorító intézkedések többségén, és amennyiben ezek meghozzák a várt eredményeket (elsősorban az államháztartás deficitjének csökkentését), jövőre tűrhetőbb állapotba kerülhet az ország.
rel="noreferrer"