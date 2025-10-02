Elriasztja a befektetőket a romániai adóemelés /X/

A Bolojan-kabinet által eddig bevezetett, és a jövőre tervezett adóemelések arra késztetik a befektetőket, hogy átgondolják romániai vállalkozási stratégiájukat. A már ittlévők közül sokan a kivonulást tervezik, az újonnan érkezők pedig szüneteltetik belépési terveiket a román piacra.

A tőkebeáramlás ősi ellensége a bizonytalan gazdasági környezet, és az adóemelés. Márpedig Romániában mindkettővel találkozhatnak a befektetők.

Az a politikai hullámvasút, amire felült az utóbbi hónapokban az ország megrengette a közbizalmat, és a számos új pénzügyi és adózási intézkedés láttán sokan már elkezdték tervezni a kivonulásukat Romániából, vagy legalábbis az itteni termelésük visszafogása mellett döntöttek, ami leépítésekkel és egyéb megszorító intézkedésekkel jár- adta hírül az egyik ismert gazdasági tanácsadócég, amely a külföldi befektetők helyi cégalapításában nyújt segítséget. Az új befektetők pedig akik tervezték elindítani helyi vállalkozásukat, azok most kivárnak. Ugyancsak sok román cégtulajdonos elkezdett érdeklődni az offshore lehetőségek iránt, mert kíméletlenül magasnak tartják a megemelt adókat.

Csak nagyvonalakban érdemes megvizsgálni, milyen adózási változtatásokat vezetett be az aktuális kormány:

* ÁFA-emelés 19%-ról 21%-ra, a korábbi két kedvezményes kulcsot összevonták egy 11%-os formába

* Osztalékadó-emelés 10%-ról 16%-ra 2026-tól

* Jövedéki adó emelés

* 3000 RON feletti nyugdíjak megadóztatása

Ugyanakkor viszont a minimálbér emeléséről nincs szó annak ellenére sem, hogy az ÁFA-emelés, és a megugró infláció hatására megdrágult az élet Romániában.

Az instabil gazdasági és politikai környezet tehát gondolkodóba ejti a befektetőket, idén már lehetett látni a jeleit a visszafogottabb cégalapítási kedvnek, és megszaporodtak a felszámolási eljárások is a legfrissebb statisztikai adatok alapján. Vajon számításba veszi-e a Bolojan-kabinet ezeket a vészjelzéseket, vagy véghez viszi a tervezett megszorításokat, az a jövő titka. S vajon az adóemelésekkel milyen hatást ér el az adóhivatal az adófizetési kedv ösztönzésében, az is kérdéseket vet fel. (X)