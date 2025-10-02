Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Bármerre mész, a Hamm nyereményei téged is megtalálnak Sepsiszentgyörgyön /X/

2025. október 2., csütörtök, Gazdaság

Sokan emlékszünk arra, hogy 2023-ban a helyi Ospătarul-t felvásárolta az ugyancsak székely fejlesztésű Hamm, azóta pedig a piros táskás futárokat napi szinten láthatjuk Sepsiszentgyörgy utcáin, ahogy épp gondosan szállítják valaki meleg ebédjét.

A Hamm most egy igen izgalmas játékkal okoz örömet a város lakóinak, melynek keretein belül rengeteg értékes dolgot osztanak ki. A játék, mondhatni gyerekjáték, hisz roppant egyszerű: azon vendéglátóegységek, amelyek a Hamm partnerei, most QR-kódokkal bővültek, ezeket pedig egyszerűen be kell szkennelnünk okostelefonunkkal és már nyertünk is.

A nyeremény minden szkennelésnél biztos, így ha elsétálunk egy Hamm QR-kód mellett, akkor ne habozzunk, szkenneljük be! Ezek többféle nyereményt is rejthetnek: Hamm pontok, karabineres kulacsot, bambuszfedeles uzsonnásdobozt, sörnyitót, sőt nyerhetünk kuponkódokat is 10, 30 vagy épp 50 lej értékben. De ez még nem minden! A játék befejeztével kisorsolásra kerül egy Kross Hexagon kerékpár is mindazon játékosok között, akik a játék ideje alatt beszkenneltek legalább egy QR-kódot és leadtak legalább egy rendelést Kovászna megyében. A játékok persze barátokkal a legjobbak, így itt is lehetőség van csapat létrehozására, ami ismét igencsak megéri: a legtöbb pontot gyűjtő csapat egy 150 lej értékű kuponnal gazdagodik a játék végén.

Mindemellett, ha új felhasználóként regisztrálunk a Hamm applikációban, máris 20 lej értékű Hamm pontot kapunk, amit már az első rendelésünknél felhasználhatunk.

Ez a Hamm „Szerezd meg hát mind" játéka, rengeteg nyereménnyel, ha valamikor, akkor most megéri váltani. (X)

