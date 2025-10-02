Csalás gyanújával országos akciót hajtott végre a Kovászna megyei gazdasági rendőrség 16 további megyei rendőrség támogatásával, a kézdivásárhelyi főügyész vezetésével. Összesen 25 helyszínen tartottak házkutatást, 22 személyt gyanúsítottként előállítottak, közölte csütörtökön a Kézdivásárhelyi Ügyészség és a Kovászna megyei rendőrség.

Csütörtökön a Kovászna megyei gazdasági rendőrség, a kézdivásárhelyi ügyészség irányításával és több más (köztük Suceava, Brăila, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Olt, Prahova, Vâlcea, Argeș, Beszterce-Naszód, Brassó, Konstanca, Bukarest, Gorj, Mehedinți és Vaslui) megye rendőrségének részvételével házkutatást tartottak 25 magánszemély otthonában csalás elkövetésének gyanújával.

A felgöngyölített cselekmény: 2024. december 31-én egy sértett személyt a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül felkeresett egy ismeretlen, aki az eMag webáruház „toborzójának” adta ki magát. Részmunkaidős online munkát ajánlott neki, napi 300–2000 lej kereseti lehetőséggel. A feladat az volt, hogy segítsen az eMag kereskedőinek növelni a termékek kattintási arányát és javítani a rangsorban elfoglalt helyüket.

A sértettnek azt mondták, hogy kattintson egy linkre, böngéssze legalább 10 másodpercig a terméket az eMag oldalán, tegye a kosárba, majd küldjön képernyőfotót az „ügyintézőnek”. Miután ezt megerősítették, egy bankszámlaszámot kapott, ahová át kellett utalnia a termék árát, és ígéret szerint a pénzt jutalékkal együtt visszakapta volna. A valóságban azonban a sértett 2025 januárja és februárja folyamán 45 746 lejt veszített, mert sem a kifizetett összegeket nem térítették vissza, sem a jutalékot nem fizették ki.

A házkutatások során a rendőrök lefoglaltak több, az ügy szempontjából fontos iratot, elektronikus adathordozókat, előre feltöltött telefonkártyákat és banki dokumentumokat. Az akció végén 22 személyt gyanúsítottként előállítottak, a nyomozóhatóságok kihallgatják őket. (sz.)