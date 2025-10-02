Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Csalás gyanújával nyomoz a Kézdivásárhelyi ÜgyészségHázkutatások országszerte

2025. október 2., csütörtök, Közélet

Csalás gyanújával országos akciót hajtott végre a Kovászna megyei gazdasági rendőrség 16 további megyei rendőrség támogatásával, a kézdivásárhelyi főügyész vezetésével. Összesen 25 helyszínen tartottak házkutatást, 22 személyt gyanúsítottként előállítottak, közölte csütörtökön a Kézdivásárhelyi Ügyészség és a Kovászna megyei rendőrség.

  • A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele
    A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele

Csütörtökön a Kovászna megyei gazdasági rendőrség, a kézdivásárhelyi ügyészség irányításával és több más (köztük Suceava, Brăila, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Olt, Prahova, Vâlcea, Argeș, Beszterce-Naszód, Brassó, Konstanca, Bukarest, Gorj, Mehedinți és Vaslui) megye rendőrségének részvételével házkutatást tartottak 25 magánszemély otthonában csalás elkövetésének gyanújával.

A felgöngyölített cselekmény: 2024. december 31-én egy sértett személyt a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül felkeresett egy ismeretlen, aki az eMag webáruház „toborzójának” adta ki magát. Részmunkaidős online munkát ajánlott neki, napi 300–2000 lej kereseti lehetőséggel. A feladat az volt, hogy segítsen az eMag kereskedőinek növelni a termékek kattintási arányát és javítani a rangsorban elfoglalt helyüket.

A sértettnek azt mondták, hogy kattintson egy linkre, böngéssze legalább 10 másodpercig a terméket az eMag oldalán, tegye a kosárba, majd küldjön képernyőfotót az „ügyintézőnek”. Miután ezt megerősítették, egy bankszámlaszámot kapott, ahová át kellett utalnia a termék árát, és ígéret szerint a pénzt jutalékkal együtt visszakapta volna. A valóságban azonban a sértett 2025 januárja és februárja folyamán 45 746 lejt veszített, mert sem a kifizetett összegeket nem térítették vissza, sem a jutalékot nem fizették ki.

A házkutatások során a rendőrök lefoglaltak több, az ügy szempontjából fontos iratot, elektronikus adathordozókat, előre feltöltött telefonkártyákat és banki dokumentumokat. Az akció végén 22 személyt gyanúsítottként előállítottak, a nyomozóhatóságok kihallgatják őket. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-02 17:45 Cikk megjelenítése: 111 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 683
szavazógép
2025-10-02: Gazdaság - :

Bármerre mész, a Hamm nyereményei téged is megtalálnak Sepsiszentgyörgyön /X/

Sokan emlékszünk arra, hogy 2023-ban a helyi Ospătarul-t felvásárolta az ugyancsak székely fejlesztésű Hamm, azóta pedig a piros táskás futárokat napi szinten láthatjuk Sepsiszentgyörgy utcáin, ahogy épp gondosan szállítják valaki meleg ebédjét.
rel="noreferrer"