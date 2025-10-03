Galériák Fehér Éjszakája Sepsiszentgyörgy 4. alkalommal csatlakozik a Galériák Fehér Éjszakája országos programsorozathoz október 3–5. között. A mai program: a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben rendkívüli nyitvatartás 18-tól 23 óráig; AnnART Archívum – Exkluzív vetítés az AnnART Performansz Fesztivál (1990–1999) válogatott videóanyagából; az EMŰK-ben rendkívüli nyitvatartás 9 és 16 óra, valamint 18 és 23 óra között; 19 órától Múltidéző beszélgetés Ütő Gusztáv képzőművésszel, egyetemi tanárral az Experimentum kiállításhoz kötődően; 20.30–22 óráig Nagy Pálra emlékezve – videóinterjúk az Experimentum tárlat néhány kiállító művészével.

Szombaton: 18-tól 23 óráig AnnART Archívum – Exkluzív vetítés az AnnART Performansz Fesztivál válogatott videó anyagából; az EMŰK-ben 19 órától Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész (Nagy Pál fia) szubjektív tárlatvezetése; 20.30-tól Nagy Pálra emlékezve; vasárnap: MAGMA – 16 órától AnnART Archívum, 19–20.30-ig zakuszkakóstoló (Hozz magaddal egy üveg, általad vagy családtagjaid által készített zakuszkát vagy kérj a szomszédtól, hogy együtt ízlelgessük az egészséges zöldségfőzeteket. A kenyeret a zakuszka mellé a Madárlátta Pékség jóvoltából biztosítjuk. A legízletesebb zakuszkát egy háromtagú zsűri díjazza.); 20.30–21 óráig tárlatvezetés az Önkéntes Újhullám című kiállításban és beszélgetés Ütő Gusztávval, a Művészeti Líceum kezdeti éveiről. A belépés ingyenes.

Filmtettfeszt Háromszéken

Sepsiszentgyörgy. A Művész Moziban ma 16 órától Magyar rövidfilmek, 18 órától Sorstalanság (film­dráma), 20.30-tól Jimmy Jaguár (bűnügyi filmdráma); szombaton 11 órától vetítés gyermekeknek: Boribon (12 mese), 15.30-tól Filmgalopp – erdélyi dokumentumfilmek versenye 1., 17.30-tól Kell egy oroszlán (dokumentumfilm), 19.15-től Minden csillag (film­dráma), a vetítés után közönségtalálkozó, a meghívottak: Olasz Renátó rendező, Péter Attila Pötyi hangmester, Udvari-Kardos Tímea, Oláh-Badi Levente és Szén János, a film szereplői, 21.15-től Sünvadászat (film­dráma); vasárnap 11 órától vetítés gyermekeknek: Kippkopp és a tizenkét hónap, 15.30-tól Filmgalopp 2., 17.30-tól Szabadság a hegyen (dokumentumfilm), a vetítés után közönségtalálkozó, a meghívottak: Csibi László rendező és Kalamár Gáspár Gábor operatőr, 19.15-től Meteo (filmdráma), 21 órától Holnap meghalok (filmdráma).

Kézdivásárhely. A Vigadó Művelődési Házban ma 10 órától vetítés gyerekeknek: Kippkopp és a tizenkét hónap, 18 órától Sorstalanság (filmdráma), 20 órától Fekete pont (filmdráma); szombaton 18 órától Véletlenül írtam egy könyvet (ifjúsági film), 20 órától Holnap meghalok (film­dráma); vasárnap 18 órától Sünvadászat (filmdráma), 20 órától Egy százalék indián (film­dráma).

Kovászna. A Kovásznai Művelődési Központban szombaton 19 órától Sünvadászat; vasárnap 19 órától Futni mentem. Részletes filmajánlók, leírások a Filmtettfeszt.ro honlapon.

MŰVÉSZ MOZI. Ma 16.30-tól Sarkvidéki varázslat (magyarul beszélő), 18.15-től Mágikus, merész, meseszép utazás (román feliratos), 20.30-tól Downton Abbey: A nagy finálé (magyarul beszélő); szombaton 11.15-től Gabi babaháza: A film (románul beszélő), 15.45-től és 16.30-tól Avatar 2. – A víz útja (román feliratos), 19 órától Világvége után (román feliratos), 21.30-tól A szomszéd (román vígjáték); vasárnap 11 órától A hupikék törpikék (magyarul beszélő), 20 órától Egyik csata a másik után (magyarul beszélő).

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Eugène Ionesco Rinocéroszok című darabját ma és 4-én 19 órától Sepsiszentgyörgyön a színház nagytermében játsszák. A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházzal közösen színpadra vitt, Bocsárdi László által rendezett előadásra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon lehet jegyet vásárolni.

Zene

JUBILEUMI HANGVERSENY. A zene világnapját rendszeresen megszervező Cantus Firmus Vegyes Kar megalakulásának 45. évfordulója alkalmából jubileumi hangversenyt tart ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban. Fellépő kórusok: Mezőkeresztesi Férfikórus, Mezőkeresztesi Kamarakórus, Kovásznai Pastoral, Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda, valamint a 45 éves Cantus Firmus Vegyes Kar.

BARTÓK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A rendezénysorozatban ma 19.30 órától Veress Ábel és Török Ákos lép fel a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében. Szombaton ugyanott 11 órától Utazás a zenetörténelemben Makkai Zoltán zenetörténésszel; 17 órától Hsin-Ni Liu (TW) zongorakoncertje; 18.30-tól Boros Misi zongorakoncertje. Jegyek a városi jegyirodában és a koncertek helyszínén, a Székely Nemzeti Múzeumban válthatóak.

ÖKUMENIKUS KÓRUSTALÁLKOZÓ. A Laudate Kamarakórus szervezésében szombaton 10 órától a sepsiszentgyörgyi Gyár utcai Krisztus Király-templomban kerül sor a 24. Ökumenikus Kórustalálkozóra, amely szentmisével kezdődik.

Hitvilág

ÉJSZAKAI VIRRASZTÁS. Sepsiszentgyörgyön a Gyár utcai Krisztus Király-plébánia altemplomában ma 22 órakor kezdődik az éjszakai virrasztás, amely a 6.30-kor kezdődő szentmisével ér véget. A virrasztást az Erdélyi Mária Rádió élőben közvetíti.

ROMÁNIAI MÁRIA ÚT KONFERENCIA. Október 3–5. között tartják Csíksomlyón a Romániai Mária Út éves konferenciáját. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött az esemény Facebook-oldalán. A mai program: 17–17.30-ig érkezés és regisztráció; 17.30–19.30-ig ünnepélyes megnyitó és köszöntők; 19.10-től A Mária Út tudományos megközelítése, előadó Horváth Alpár egyetemi adjunktus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi Tagozatának igazgatója; 19.30-tól élménybeszámolók: 1 Úton zarándoklat, pünkösdi búcsú zarándoklat, Romániai Camino-zarándoklat, Kolozsvári Magyar Napok, Fuss Neki, Ferbit, Molnár Sándor-emlékzarándoklat, EKE-vándortábor; 21 órától közös vacsora és kötetlen beszélgetés. Szombaton: 9 órától kerekasztal-beszélgetés: A remény zarándokai a Mária Úton – Zarándoklatok és közösségi programok, moderátor ft. Főcze Imre; 10 órától kerekasztal-beszélgetés: Szívvel-lélekkel – Önkéntesek a Mária Úton, moderátor Péterfi Attila Csongor; 11 órától kerekasztal-beszélgetés: A Mária Út jelene és jövője. Valóság és vízió az útépítők perspektívájából, moderátor Bogya Zoltán; 17.30-tól munkamegbeszélés csoportokban: útfestők, rendezvényszervezők, zarándokvezetők; 18 órától csíkszeredai körmenet; vasárnap: 9.30-ról zarándoklat Piricske és Tolvajos-tető között, 13 órától hivatalos zárás.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30-tól 12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház épü­letében.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net gyógyszertár (0367 802 977) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II., hétfőtől a Gábor Áron utcai dr. Max patika (0267 362 280) a szolgálatos; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Szörcsén és Székelytamásfalván. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Ma 8–16 óra között Sepsibesenyőn és a Besenyői-tó környékén szünetel az áramszolgáltatás.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén október 4–5-én termelői vásárt tartanak az Urban-Locato Kft. szervezésében.

MEGHALLGATÁS. A Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselői október 6-án, hétfőn 10 órától meghallgatást tartanak Sepsiszentgyörgyön a prefektúrán. Az érdeklődők személyesen vagy telefonon jelentkezhetnek a meghallgatásra az intézmény székhelyén vagy a Nép Ügyvédje irodájának 0268 471 100-as telefonszámán. Minden eljárás ingyenes, az anyanyelv használata szavatolt.