Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
DOMOKOS ISTVÁN
életének 68. évében elhunyt.
Temetése 2025. október 4-én, szombaton 13 órakor lesz
református szertartás szerint a sepsiszentgyörgyi vártemplomi ravatalozónál.
Részvétfogadás temetés
előtt egy órával.
Kérjük gyászoló testvéreinket, hogy mivel drága halottunk földi hamvai urnába kerülnek, az utolsó búcsúra se koszorút, se virágot ne hozzanak,
kegyeletüket egyszerűen
jelenlétükkel fejezzék ki.
A gyászoló család
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,
AMBARUS MARGARETA
temetésén részt vettek,
utolsó útjára kísérték,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Megemlékezés
Az idő viszi a napokat, de a lélek nem ismeri a múlást. Nyolc év telt el, és még mindig itt vagy – minden csendben, minden emlékben, minden szeretetben. A szemerjai id. PAPP LÁSZLÓRA
emlékezik szerető családja
halálának 8. évfordulóján.
Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, / Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. / De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy, / Utat mutatsz, mert szívünkben örökre ott maradsz.
Fájó szívvel emlékezünk
VERES FERENCRE,
aki hat hete távozott közülünk.
A gyászoló család
Mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kézdiszentléleki MARTI GÁBORNÉ
BARTOS VILMIKÁRA,
aki ma hat hónapja hagyott itt bennünket. Az élet csendesen megy tovább, de fájó emléked elkísér egy életen át. Nem múlik el nap, hogy könnyes szemmel ne gondolnánk rád. Nyugodj békében, drága jó lélek. Soha, soha el nem feledünk.
A gyászoló család
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
dr. MÉZES LÁSZLÓRA
halálának első évfordulóján. Emléke szívünkben él, szeretete örökre velünk marad.
Szerettei
Emlékét örökre megőrizve, fájó szívvel emlékezünk
a sepsiszentgyörgyi
TANKÓ BÉLÁRA
halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
BITAI GYÖRGYRE,
aki egy éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
Az örök elválás fájdalmával emlékezünk a nagybaconi születésű sepsiszentgyörgyi KÓSA BÉLÁRA halálának 15. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
