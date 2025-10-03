Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. október 3., péntek, Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
DOMOKOS ISTVÁN
életének 68. évében elhunyt.
Temetése 2025. október 4-én, szombaton 13 órakor lesz 
református szertartás szerint a sepsiszentgyörgyi vár­templomi ravatalozónál.
Részvétfogadás temetés 
előtt egy órával.
Kérjük gyászoló testvéreinket, hogy mivel drága halottunk földi hamvai urnába kerülnek, az utolsó búcsúra se koszorút, se virágot ne hozzanak, 
kegyeletüket egyszerűen 
jelenlétükkel fejezzék ki.
A gyászoló család
du.

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,
AMBARUS MARGARETA 
temetésén részt vettek, 
utolsó útjára kísérték, 
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
1120442

Megemlékezés
Az idő viszi a napokat, de a lélek nem ismeri a múlást. Nyolc év telt el, és még mindig itt vagy – minden csendben, minden emlékben, minden szeretetben. A szemerjai id. PAPP LÁSZLÓRA 
emlékezik szerető családja 
halálának 8. évfordulóján.
1120441
Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, / Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. / De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy, / Utat mutatsz, mert szívünkben örökre ott maradsz. 
Fájó szívvel emlékezünk 
VERES FERENCRE, 
aki hat hete távozott közülünk.
A gyászoló család
4335485
Mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kézdiszentléleki MARTI GÁBORNÉ 
BARTOS VILMIKÁRA, 
aki ma hat hónapja hagyott itt bennünket. Az élet csendesen megy tovább, de fájó emléked elkísér egy életen át. Nem múlik el nap, hogy könnyes szemmel ne gondolnánk rád. Nyugodj békében, drága jó lélek. Soha, soha el nem feledünk.
A gyászoló család
1120434
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
dr. MÉZES LÁSZLÓRA 
halálának első évfordulóján. Emléke szívünkben él, szeretete örökre velünk marad.
Szerettei
4335484
Emlékét örökre megőrizve, fájó szívvel emlékezünk 
a sepsiszentgyörgyi 
TANKÓ BÉLÁRA 
halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335461
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi 
BITAI GYÖRGYRE, 
aki egy éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4335477
Az örök elválás fájdalmával emlékezünk a nagybaconi születésű sepsiszentgyörgyi KÓSA BÉLÁRA halálának 15. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335479

