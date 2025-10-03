Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

DOMOKOS ISTVÁN

életének 68. évében elhunyt.

Temetése 2025. október 4-én, szombaton 13 órakor lesz

református szertartás szerint a sepsiszentgyörgyi vár­templomi ravatalozónál.

Részvétfogadás temetés

előtt egy órával.

Kérjük gyászoló testvéreinket, hogy mivel drága halottunk földi hamvai urnába kerülnek, az utolsó búcsúra se koszorút, se virágot ne hozzanak,

kegyeletüket egyszerűen

jelenlétükkel fejezzék ki.

A gyászoló család

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,

AMBARUS MARGARETA

temetésén részt vettek,

utolsó útjára kísérték,

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Megemlékezés

Az idő viszi a napokat, de a lélek nem ismeri a múlást. Nyolc év telt el, és még mindig itt vagy – minden csendben, minden emlékben, minden szeretetben. A szemerjai id. PAPP LÁSZLÓRA

emlékezik szerető családja

halálának 8. évfordulóján.

Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, / Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. / De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy, / Utat mutatsz, mert szívünkben örökre ott maradsz.

Fájó szívvel emlékezünk

VERES FERENCRE,

aki hat hete távozott közülünk.

A gyászoló család

Mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kézdiszentléleki MARTI GÁBORNÉ

BARTOS VILMIKÁRA,

aki ma hat hónapja hagyott itt bennünket. Az élet csendesen megy tovább, de fájó emléked elkísér egy életen át. Nem múlik el nap, hogy könnyes szemmel ne gondolnánk rád. Nyugodj békében, drága jó lélek. Soha, soha el nem feledünk.

A gyászoló család

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

dr. MÉZES LÁSZLÓRA

halálának első évfordulóján. Emléke szívünkben él, szeretete örökre velünk marad.

Szerettei

Emlékét örökre megőrizve, fájó szívvel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

TANKÓ BÉLÁRA

halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

BITAI GYÖRGYRE,

aki egy éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

Az örök elválás fájdalmával emlékezünk a nagybaconi születésű sepsiszentgyörgyi KÓSA BÉLÁRA halálának 15. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

